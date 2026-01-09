Filistin'deki katliama ses çıkartan Oscar ödüllü yıldız dev şirket tarafından kara listeye alındı

Dünyaca ünlü aktör Javier Bardem, Gazze'deki katliama karşı duruşu ve İsrail’e destek veren kurumları boykot etme kararı sonrası Paramount tarafından kara listeye alındı.

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, İsrail’in Gazze'de soykırım yaptığını söylemesi ve bu sürece destek veren şirketlerle çalışmayı reddetmesinin ardından Hollywood'da bir yaptırımla karşılaştı. Bardem’in, David Ellison yönetimindeki dev şirket Paramount tarafından kara listeye alındığı belirtildi.

"ASIL MESELE KİMİNLE VE NE İÇİN ÇALIŞMAYI SEÇTİĞİNİZDİR"

Hakkındaki karar sonrası sessizliğini bozan Javier Bardem, yaşananların kendisi için sürpriz olmadığını vurguladı. Verdiği röportajda duruşundan taviz vermeyen Bardem, "Bu durum beni şaşırtmıyor. Asıl mesele bir kara liste değil, kiminle ve ne için çalışmayı seçtiğinizdir. Bu duruşun ne anlama geldiği önümüzdeki yıllarda daha net anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

javier-bardem.webp

Ünlü şarkıcı Filistin bayraklı atkıyla sahneye çıktı!Filistin bayraklı atkıyla sahneye çıktı!

BİN 800 KİŞİ BİLDİRİYE İMZA ATMIŞTI

Bardem’in hedef alınmasına neden olan süreç, Eylül ayında "Filmworkers for Palestine" (Filistin için Sinema Çalışanları) tarafından yayımlanan bildiriyle başladı. Aralarında yönetmenler, oyuncular ve sektörden isimlerin bulunduğu bin 800’den fazla isim, Gazze’de yaşananları soykırım olarak tanımlayarak, bu sürece destek veren şirketlerle iş birliği yapmayacaklarını açıkladı.

"ONLARIN MİLLİYETİNE, DİNİNE YA DA ETNİK KÖKENİNE KARŞI DEĞİLİZ"

İmzaladığı bildirinin amacını net bir şekilde açıklayan Javier Bardem, şu ifadeleri kullandı:

"Biz insanlara, onların milliyetine, dinine ya da etnik kökenine karşı değiliz. Biz sadece soykırımı, apartheid düzenini ve yasa dışı işgali destekleyen şirket ve kurumlara karşıyız."

javier-bardem-palestine.webp

77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Javier Bardem'in Gazze çıkışı damga vurduJavier Bardem'in Gazze çıkışı

Filistin’e destek veren ve İsrail politikalarını eleştiren bildiriye imza atanlar arasında Bardem'in yanı sıra yer alan bazı ünlü isimler ise şu şekilde:

  • Mark Ruffalo
  • Emma Stone
  • Joaquin Phoenix
  • Andrew Garfield
  • Yorgos Lanthimos
  • Rooney Mara
  • Tilda Swinton
  • Omar Sy
  • Gael Garcia Bernal

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

