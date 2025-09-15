77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Javier Bardem'in Gazze çıkışı damga vurdu

ABD’nin Los Angeles kentinde Peacock Tiyatrosu’nda düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri, televizyon dünyasının en prestijli gecelerinden biri olarak bu yıl da büyük heyecan yarattı.

Törenin kazananları arasında Netflix yapımı “Adolescence” ve Apple TV yapımı “The Studio” dizileri öne çıktı. The Studio, toplam 13 ödül kazanarak tek sezonda en fazla Emmy alan komedi dizisi olarak tarihe geçti.

Ata Demirer'in yeni rotası Yunan adaları oldu: Sevgilisi yalnız bırakmadı

TÖRENE PUŞİYLE KATILDI

Ancak gecenin en çok konuşulan anlarından biri, ödül töreninde yaptığı çıkışla Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem oldu.

Bardem, törene Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki puşi adıyla bilinen örtüyü takarak katıldı.

The Hollywood Reporter’a verdiği demeçte, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırıları destekleyen herhangi bir film veya televizyon şirketinde çalışmayacağını söyledi.

Bardem, ayrıca “Özgür Filistin” çağrısında bulunarak, sektördeki diğer isimleri de bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Gecede ayrıca ABD’li komedyen ve oyuncu Megan Stalter, üzerinde “Ateşkes” yazan çantasıyla sahneye çıkarak barış mesajı verdi.

EMMY KAZANANLARI

Törende "En İyi Drama Dizisi" ödülüne The Pitt sahip olurken, "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü de The Studio aldı.

The Studio oyuncularından Seth Rogen "En İyi Erkek Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanırken, Hacks dizisi oyuncularından Jean Smart ise "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

The Pitt dizisi oyuncularından Noah Wyle "En İyi Erkek Drama Oyuncusu" ödülüne layık görülürken, Katherine LaNasa da "En İyi Yardımcı Erkek Drama Oyuncusu" ödülünü eve götürdü.

"En İyi Kadın Drama Oyuncusu" ödülünü ise Severance dizisindeki rolüyle Britt Lower aldı.

"En iyi Mini Dizi" ödülünü alan "Adolescence" dizisinin oyuncularından Stephen Graham, "En İyi Mini Dizi Oyuncusu" ödülünü eve götürdü.

Ayrıca, dizinin oyuncularından Erin Doherty "En İyi Yardımcı Kadın Mini Dizi Oyuncusu" ödülünü kazanırken, Owen Cooper da "En İyi Yardımcı Erkek Mini Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Emmy tarihinde herhangi bir oyunculuk kategorisinde ödül kazanan en genç erkek oldu.

Dizide Philip Barantini, "En İyi Mini Dizi Yönetmeni " ödülünün sahibi olurken, senarist Jack Thorne ve Stephen Graham da "En İyi Mini Dizi Senaryosu" ödülünü aldı.