Uyuşturucu partilerine katıldığı iddia ediliyor! Defne Samyeli'den açıklama

Uyuşturucu partilerine katıldığı iddia ediliyor! Defne Samyeli'den açıklama
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Akçay, ifadesinde birçok ünlü ismin uyuşturucu partilerine katıldığını söyledi. O ifadede adı geçen Defne Samyeli, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kasım Garipoğlu firari olarak kayıtlara geçerken şoförü Ahmet Akçay ise dün (21 Aralık) tutuklanmıştı.

Ancak Akçay, 'etkin pişmanlıktan' yararlandı. Akçay'ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Akçay, yalıdaki uyuşturucu partilerine çok sayıda ünlünün katıldığını iddia etti.

Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! Ünlülerin isimlerini tek tek saydıGaripoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! Ünlülerin isimlerini tek tek saydı

İTİRAFÇI AKÇAY'IN İFADESİNDE İSMİ GEÇTİ

Akçay ifadesinde, "Yapılan partilere yukarıda saydığım Kasım Garipoğlu kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katılıyordu." dedi.

SAMYELİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Defne Samyeli, isminin bugün Akçay'ın ifadesinde geçmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Kasım Garipoğlu’nun evinde katıldığım tek parti, Şevval Şahin’in geçen sene Eylül ayında o evde düzenlediği doğum günü partisidir. Kızlarım Şevval’i modellikten tanırlar; onlar da davetli olduğu için hep birlikte doğum gününe katıldık. O evde Şevval’in annesi, ablası ve hatta 4 yaşlarındaki küçük yeğeni de vardı. Kendileriyle tanıştık, küçük kızı sevdik. Profesyonel bir çekim ekibi çekim yaptı; Instagram hesabımda hala duran fotoğrafları çektirdik. Katıldığım ve gözlemlediğim partiyle, bugünün gündemini teşkil eden yasaklı madde kullanımı ya da çizgi dışı başka bir eğlencenin olduğu ortamların uzaktan yakından alakası yoktur. Bütün detaylarıyla net hatırlıyorum, zira aynı gece kedimizin durumunun kötüleşmesi üzerine soluğu veterinerde aldık. Ve o gece kedimiz Tarkan’ı kaybettik.

"GERÇEK SUÇLULARI VE BÜYÜK RESMİ KAÇIRMAYALIM"

Adımın bugün geçtiği haberlerde, Garipoğlu’nun şoförü sanki “uyuşturucu partilerine katılanlardan” biriymişim gibi ifade vermiş iması hem çok çirkin, hem çok yanıltıcıdır. Böyle bir ifade vermiş de olamaz; olsa olsa geçen seneki bu doğum gününden bahsetmiştir. At izi ile it izinin karıştığı bu ortamda şuna dikkat çekmek istiyorum: Bu ifadelerden ünlü isimleri cımbızlayıp, gündemi iyice magazinleştirmek suretiyle sulandırmak isteyenler var. Dikkatli olalım, sosyal medyada ünlü isimler üzerinden yürütülen “magazin şehveti”ne kapılıp bu arada gerçek suçluları ve büyük resmi kaçırmayalım derim.

"UYUŞTURUCU MADDELERİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM"

Bu vesileyle hayatım boyunca yakın çevremin de çok rahatlıkla şahitlik edebileceği şekilde uyuşturucu maddelerin her türlüsüne karşı olduğumun altını çizmek isterim. Toplumun bütün karar verme mekanizmasını, iradesini ve üretkenliğini dinamitleyen bu zehirle mücadelede devletin her türlü operasyonunu destekliyor; magazine değil büyük resme odaklanıyor, bu suçu yaygınlaştırmak ve tedarik etmek suretiyle gençlerimizin ve ülkemizin başına bela edenlerin hak ettikleri cezayı bulmalarını tüm kalbimle diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Magazin
İngiliz müzik efsanesi Chris Rea hayatını kaybetti
İngiliz müzik efsanesi Chris Rea hayatını kaybetti
Efsane filmin yıldızları 35 yıl sonra buluştu
Efsane filmin yıldızları 35 yıl sonra buluştu