Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! Ünlülerin isimlerini tek tek saydı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu operasyonu kapsamında Hayyam Garipoğlu'nun oğlu ve Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yurt dışında olduğu öğrenilen Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, geçtiğimiz günlerde oyuncu Saadet Ezgi Eyyüboğlu ile birlikte gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Şüpheli para trafiğinin kilit ismi Kasım Garipoğlu!

TGRT Haber'in haberine göre; Akçay, 'etkin pişmanlıktan' yararlandı. Akçay'ın savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Akçay, yalıdaki uyuşturucu partilerine çok sayıda ünlünün katıldığını iddia etti.

TEK TEK İSİM VERDİ! İŞTE İDDİALARI

Akçay, etkin pişmanlıkta bulunduğunu şu sözlerle anlattı:

"Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Bildiklerimi samimi bir şekilde makamınıza anlatmak isterim. Esasen ben suçtan dolayı göz altına alınınca yanından çalıştığım şirket avukatları benimle irtibata geçerek cep telefonumu temizlemem hususunda beni uyardılar. Ben bu uyarı üzerine bildiklerimi samimi bir şekilde anlatma kararı aldım. Benim Kasım Garipoğlu ile herhangi bir husumetim yoktur. Bu zamana kadar aramda herhangi bir tartışma dahi geçmemiştir."

Akçay, aşağıda verdiği isimlerin uyuşturucu satıcısı olduğunu öne sürdü:

"Kasım Garipoğlu yukarıda adresini verdiğim yalıda yaptığı partilerde Cio isimli şahıs, Ege Mutaf ve Hüseyin olarak bildiğim ve Şaço lakaplı şahıslar söz konusu partilere kokain maddesi getirirler bu kişiler uyuşturucu madde tedarikçisidirler. Bu şahısların kokain ve ketamin isminde uyuşturucu madde getirdiklerini biliyorum."

Yapıldığı iddia edilen uyuşturucu partilerine de Akçay, ünlü isimlerin yer aldığını söyledi.

Akçay'ın iddiaları şöyle: