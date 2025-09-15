Ata Demirer'in yeni rotası Yunan adaları oldu: Sevgilisi yalnız bırakmadı

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, yaz boyunca yeni teknesiyle Ege koylarını gezerken bu kez rotasını Yunan adalarına çevirdi.

Mavi tura çıktığı anları sosyal medyada paylaşan Demirer’e, gezisinin bir bölümünde özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan sevgilisi Dilara Alemdar da eşlik etti.

Kaç kişi bu kadar parayı bir arada görmüştür? Vuslat Doğan'ın Ali Sabancı'dan istediği tazminat dudak uçuklattı

Tüm yazı denizde geçiren Demirer, geçtiğimiz haftalarda Ayvalık’ta kutladığı doğum gününde annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer’i de ağırlamış, Dilara Alemdar’ın da katılması ilişkinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.​​​​​​​

TATİLDEN KARELER

Yunan adalarını birlikte gezen çiftin oldukça keyifli olduğu gözlenirken, zaman zaman karşılaştıkları yakın dostları da onlara eşlik etti. Ata Demirer tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü komedyenin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

​​​​​​​