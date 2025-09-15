Ata Demirer'in yeni rotası Yunan adaları oldu: Sevgilisi yalnız bırakmadı

Ata Demirer'in yeni rotası Yunan adaları oldu: Sevgilisi yalnız bırakmadı
Yayınlanma:
Ata Demirer, yeni teknesiyle Yunan adalarına açıldı. Ünlü komedyene sevgilisi Dilara Alemdar da eşlik etti.

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, yaz boyunca yeni teknesiyle Ege koylarını gezerken bu kez rotasını Yunan adalarına çevirdi.

Mavi tura çıktığı anları sosyal medyada paylaşan Demirer’e, gezisinin bir bölümünde özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışan sevgilisi Dilara Alemdar da eşlik etti.

547942882-18532521694029486-5166340574516390372-n-11zon.jpg

Kaç kişi bu kadar parayı bir arada görmüştür? Vuslat Doğan'ın Ali Sabancı'dan istediği tazminat dudak uçuklattıKaç kişi bu kadar parayı bir arada görmüştür? Vuslat Doğan'ın Ali Sabancı'dan istediği tazminat dudak uçuklattı

Tüm yazı denizde geçiren Demirer, geçtiğimiz haftalarda Ayvalık’ta kutladığı doğum gününde annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer’i de ağırlamış, Dilara Alemdar’ın da katılması ilişkinin ciddiyetini gözler önüne sermişti.​​​​​​​

TATİLDEN KARELER

Yunan adalarını birlikte gezen çiftin oldukça keyifli olduğu gözlenirken, zaman zaman karşılaştıkları yakın dostları da onlara eşlik etti. Ata Demirer tatilden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü komedyenin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

549054184-18532521685029486-7733584392160072673-n.jpg​​​​​​​

547814794-18532521502029486-4174480302583109851-n.jpg

548189892-18532521610029486-4143069027375155109-n.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Magazin
İrem Derici kazayı anlattı: Kafama 40 dikiş atıldı!
İrem Derici kazayı anlattı: Kafama 40 dikiş atıldı!
77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Javier Bardem'in Gazze çıkışı damga vurdu
77. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Javier Bardem'in Gazze çıkışı damga vurdu