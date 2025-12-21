1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler

Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirilen 1. Hamsi Festivali'nde vatandaşlara hamsi ikramı yapıldı. Festivale gelenler, kemençe eşliğinde horon tepti.

Festivale katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Trabzonluların, bulundukları yere heyecan ve coşku getiren, renk katan insanlar olduğunu söyledi.

"HORONUN COŞKUSUNU BİR KEZ DAHA YAŞAMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Kacır, "Her birimiz farklı dönemlerde İstanbul'a gelen, yerleşen ailelerin çocuklarıyız. Çok azımız 3, 4, 5 nesil geçmişten bu yana İstanbulluyuz ama yüreğimizde memleket sevdasını, memleket sevgisini hiç eksik etmiyoruz. Her vesileyle hemşerilerimizle bir araya gelmeye, kültürümüzü hatırlamaya, yaşamaya, evlatlarımıza yaşatmaya, hamsinin kokusunu kemençenin sesini, horonun coşkusunu bir kez daha yaşamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise organizasyonu düzenleyen Eyüpsultan Trabzonlular Derneğine ve destek veren belediyelere teşekkür etti.

Bütün Türkiye burada: 3 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı

"UZAKTAN YAKINDAN GELEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ilelebet muhafaza edilmesi temennisinde bulunan Gül, "Hemşerilerimizin herhangi bir şeyi vesile kılarak bir araya gelmesi şehrimize önemli değer katıyor. İstiyoruz ki 81 ilimizin her birisi kendi içerisindeki bu kültürü yaşatması, kendi aralarındaki birliği, kardeşliği muhafaza etmeleri en önemli temennimiz. Şuna inanıyoruz, şehirler güçlü olunca ülkeler güçlü olur, sizler güçlü olursanız milletimiz güçlü olur. Bu vesileyle tekrardan uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve protokol üyeleri, tezgah arkasına geçerek, vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram etti.