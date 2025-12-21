Bütün Türkiye burada: 3 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı

Yayınlanma:
2. Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde 3 ton hamsi ızgaralarda pişirilerek katılımcılara dağıtıldı. Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, "Bütün Türkiye burada" diyerek festivale binlerce katılımın olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" devam ediyor.

Festivale katılanlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip, kemençe eşliğinde horon oynuyor.

turkiyenin-her-yerinden-akin-ettiler-ayni-tencerelerce-1-ton-mihlama-yediler-2.jpg

Tezgahların gözdesi o balıklar: Kilosu 100 TL’den yok satıyorTezgahların gözdesi o balıklar: Kilosu 100 TL’den yok satıyor

3 TON HAMSİ VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ

Festival kapsamında, alana kurulan ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere, 10 bin kişilik hamsinin ızgaralarda hazırlandığını söyledi.

turkiyenin-her-yerinden-akin-ettiler-ayni-tencerelerce-1-ton-mihlama-yediler-3.jpg

500 kiloydu 1 tona çıkardılar: Bedava dağıttılar500 kiloydu 1 tona çıkardılar: Bedava dağıttılar

"TÜRKİYE'NİN RENKLİLİKLERİ VE FARKLILIKLARI BURADA"

Festivale binlerce katılımın olduğunu belirten Akyüz, "Bütün Türkiye burada. Türkiye'nin renklilikleri ve farklılıkları burada. Herkes aynı horon halkasında buluşuyor. Kimse kimseyi ayırmaksızın aynı tencereden mıhlamayı ve aynı ızgarada pişen hamsiyi bölüşüyor. Bu çok güzel." dedi.

Festivalin Selçuk Balcı konseriyle sona ereceği öğrenildi.

Kaynak:AA

Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Bu işçilerin maaşları net 95 bin TL oldu
Türkiye
Sürücüyü kırmızı ışıkta durduğu için darbetti!
Sürücüyü kırmızı ışıkta durduğu için darbetti!
AKP'li vekil bütçe görüşmesine 9.2 milyonluk saatiyle katıldı!
AKP'li vekil bütçe görüşmesine 9.2 milyonluk saatiyle katıldı!
Ali Mahir Başarır AKP'li vekillerin gözünün içine baka baka sordu: Türkiye'nin Escobar'ı nerede?
Ali Mahir Başarır AKP'li vekillerin gözünün içine baka baka sordu: Türkiye'nin Escobar'ı nerede?