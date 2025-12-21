Tekirdağ'da, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" devam ediyor.

Festivale katılanlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip, kemençe eşliğinde horon oynuyor.

3 TON HAMSİ VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ

Festival kapsamında, alana kurulan ızgaralarda pişirilen 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere, 10 bin kişilik hamsinin ızgaralarda hazırlandığını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN RENKLİLİKLERİ VE FARKLILIKLARI BURADA"

Festivale binlerce katılımın olduğunu belirten Akyüz, "Bütün Türkiye burada. Türkiye'nin renklilikleri ve farklılıkları burada. Herkes aynı horon halkasında buluşuyor. Kimse kimseyi ayırmaksızın aynı tencereden mıhlamayı ve aynı ızgarada pişen hamsiyi bölüşüyor. Bu çok güzel." dedi.

Festivalin Selçuk Balcı konseriyle sona ereceği öğrenildi.