500 kiloydu 1 tona çıkardılar: Bedava dağıttılar
Tekirdağ’da düzenlenen 2. Hamsi ve Mıhlama Festivali’nde 500 kilo olarak planlanan mıhlama miktarı 1 tona çıkarıldı. Kazanlarda pişirilen mıhlama, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Tekirdağ’da düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali", Karadeniz rüzgarını Marmara kıyılarına taşıdı. Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Karadeniz Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, daha önce 500 kilo olacağı duyurulan mıhlama, 1 tona çıkarıldı.

Vatandaşlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip kemençe eşliğinde horon oynadı.

Festival kapsamında, Trabzon'dan getirilen peynir ve tereyağıyla kazanlarda yapılan yaklaşık 1 ton mıhlama vatandaşlara dağıtıldı.

"UZUN KUYRUK OLUŞTU"

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere, kentte Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Festivalde insanların doyasıya eğlendiğini ifade eden Akyüz, "Festivale vatandaşların yoğun ilgisi var. Mıhlama dağıtımı başladı. Uzun kuyruk oluştu. Vatandaşlar bu lezzeti tatmak istiyor. Herkesi festivalimize bekliyoruz. Herkes gelip bu coşkuyu yaşamalı." dedi.

Akyüz, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak:AA

