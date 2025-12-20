Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da

Tekirdağ'da bugün ve yarın ye iç bedava. Sadece Tekirdağlılar değil, civar illerden de koşan koşana gidiyorlar. Adeta Tekirdağ'a hücum var.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" başladı.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, "Karadeniz'i Tekirdağ'da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sene festivalin ikincisini yapıyoruz. 3 gün boyunca festival devam edecek. Buraya gelen herkes yöresel lezzetleri bulacak. Müzik, eğlence her şey burada mevcut. Yarın mıhlama, pazar günü hamsi ikramımız olacak. Birlik, beraberlik içinde kültürümüzü yaşayalım istiyoruz. Herkesi horon halkamıza bekliyoruz" dedi.

Tekirdağ'da yaşayan Canan Serdar da gurbette yaşayan Karadenizlilerin bu festivallerde bir araya geldiğini, insanların aynı horon halkasında buluşmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Ömer Yıldırım da festivalle kendini Trabzon'a gitmiş gibi hissettiğini ifade ederek, herkesin festivale gelmesini tavsiye etti.

2 TON HAMSİ 500 KİLO MIHLAMA

Festivale katılanlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulacak.

Bugün ve yarın festivale katılan vatandaşlara 2 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılacak mıhlama ikram edilecek.