Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da

Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Yayınlanma:
Tekirdağ'da bugün ve yarın ye iç bedava. Adeta hücum yaşanıyor. Koşan koşana gidiyorlar.

Tekirdağ'da bugün ve yarın ye iç bedava. Sadece Tekirdağlılar değil, civar illerden de koşan koşana gidiyorlar. Adeta Tekirdağ'a hücum var.
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "2. Hamsi ve Mıhlama Festivali" başladı.

avrupa-2025-12-20t095738-560.jpg

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, "Karadeniz'i Tekirdağ'da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sene festivalin ikincisini yapıyoruz. 3 gün boyunca festival devam edecek. Buraya gelen herkes yöresel lezzetleri bulacak. Müzik, eğlence her şey burada mevcut. Yarın mıhlama, pazar günü hamsi ikramımız olacak. Birlik, beraberlik içinde kültürümüzü yaşayalım istiyoruz. Herkesi horon halkamıza bekliyoruz" dedi.

avrupa-2025-12-20t095337-463.jpg

Tekirdağ'da yaşayan Canan Serdar da gurbette yaşayan Karadenizlilerin bu festivallerde bir araya geldiğini, insanların aynı horon halkasında buluşmasının çok anlamlı olduğunu söyledi.
Ömer Yıldırım da festivalle kendini Trabzon'a gitmiş gibi hissettiğini ifade ederek, herkesin festivale gelmesini tavsiye etti.

2 TON HAMSİ 500 KİLO MIHLAMA

Festivale katılanlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulacak.

Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecekBedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek

Bugün ve yarın festivale katılan vatandaşlara 2 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılacak mıhlama ikram edilecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Noterlik belgesinde yeni dönem
Noterlik belgesinde yeni dönem
Uzayın derinliklerinden gelen gizemli cisim yanı başımızdan geçti
Uzayın derinliklerinden gelen gizemli cisim yanı başımızdan geçti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı