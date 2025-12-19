2 ton bedava hamsi dağıtımı başladı: 3 gün sürecek

2 ton bedava hamsi dağıtımı başladı: 3 gün sürecek
Yayınlanma:
Tekirdağ’da bu yıl ikincisi düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali kapılarını açtı. Üç gün sürecek festival kapsamında 5 bin kişilik mıhlama ve 2 ton hamsi ücretsiz olarak dağıtılacak.

Tekirdağ’da bu yıl ikincisi düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali, Karadeniz’in eşsiz lezzetlerini ve enerjisini Trakya’ya taşıdı. Süleymanpaşa ilçesinde kapılarını açan festival, yoğun ilgiyle karşılandı.

Üç gün boyunca lezzet ve eğlenceyi bir arada sunacak festival alanında kurulan yöresel ürün stantları, Karadeniz mutfağının en seçkin tatlarını Tekirdağlılarla buluşturuyor. Ayder Yaylası balından Trabzon’un meşhur yayık tereyağına, ekşi mayalı Trabzon ekmeğinden mısır ekmeğine kadar pek çok doğal ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

hamsi-festivali-1.jpg

Hamsinin fiyatında dev artış: 10 gün önce 50 liraydıHamsinin fiyatında dev artış: 10 gün önce 50 liraydı

Ancak festivalin en büyük ilgisini kuşkusuz bedava ikramlar çekiyor. Organizasyon kapsamında, vatandaşlara toplamda 2 ton hamsi ve 5 bin kişilik mıhlama ücretsiz olarak dağıtılacak.

ÜÇ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Trakya Demokrat'ın haberine göre, Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, Türkiye’de yapılan ancak Tekirdağ’da yapılmayan Hamsi ve Mıhlama Festivali’ni yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Üç gün boyunca Türkiye ve Tekirdağ’da Süleymanpaşalılara hamsi tadında mıhlama kıvamında bir eğlence olacak” dedi.

hamsi-festivali-3.jpg

Horon ve müziğin eksik olmayacağı festivalin son gününde ise Selçuk Balcı konser verecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Türkiye
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!