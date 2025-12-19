2 ton bedava hamsi dağıtımı başladı: 3 gün sürecek

Tekirdağ’da bu yıl ikincisi düzenlenen Hamsi ve Mıhlama Festivali, Karadeniz’in eşsiz lezzetlerini ve enerjisini Trakya’ya taşıdı. Süleymanpaşa ilçesinde kapılarını açan festival, yoğun ilgiyle karşılandı.

Üç gün boyunca lezzet ve eğlenceyi bir arada sunacak festival alanında kurulan yöresel ürün stantları, Karadeniz mutfağının en seçkin tatlarını Tekirdağlılarla buluşturuyor. Ayder Yaylası balından Trabzon’un meşhur yayık tereyağına, ekşi mayalı Trabzon ekmeğinden mısır ekmeğine kadar pek çok doğal ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ancak festivalin en büyük ilgisini kuşkusuz bedava ikramlar çekiyor. Organizasyon kapsamında, vatandaşlara toplamda 2 ton hamsi ve 5 bin kişilik mıhlama ücretsiz olarak dağıtılacak.

ÜÇ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Trakya Demokrat'ın haberine göre, Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, Türkiye’de yapılan ancak Tekirdağ’da yapılmayan Hamsi ve Mıhlama Festivali’ni yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Üç gün boyunca Türkiye ve Tekirdağ’da Süleymanpaşalılara hamsi tadında mıhlama kıvamında bir eğlence olacak” dedi.

Horon ve müziğin eksik olmayacağı festivalin son gününde ise Selçuk Balcı konser verecek.