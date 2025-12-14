Hamsinin fiyatında dev artış: 10 gün önce 50 liraydı

Hamsinin fiyatında dev artış: 10 gün önce 50 liraydı
Yayınlanma:
Trabzon’da balık tezgâhlarının gözdesi hamsinin 50 lira olan kilogram fiyatında 10 gün sonra artış yaşandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, uskumru, somon, çipura, tirsi, levrek ve barbun gibi balık türleri yer alıyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, bereketli bir sezon yaşadıklarını söyledi.

hamsinin-fiyatinda-dev-artis-10-gun-once-50-liraydi-2.jpg

"ŞU ANDA KİLOSUNU 100 İLA 150 LİRADAN SATIYORUZ"

Tezgahlardaki balık çeşitliliğinden bahseden Örseloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hamsinin yanı sıra istavrit, barbun, yerli uskumru, zargana, çinekop, kafes balıklarımız somon, çipura, levrek var. Vatandaşın hamsiye ilgisi var. Sezon açıldığı günden bugüne çok bereketli geçti. Bundan 10 gün önce hamsiyi çok uygun fiyata 50 liraya satıyorduk. Havaların soğuması ve hamsinin azalmasından dolayı fiyatı yukarı çıktı. Şu anda kilosunu 100 ila 150 liradan satıyoruz."

hamsinin-fiyatinda-dev-artis-10-gun-once-50-liraydi-3.jpg

"HAMSİ 100 LİRANIN ALTINA DÜŞMEZ"

Örseloğlu, hamsiden sonra en çok istavritin satıldığını ifade ederek, "Balık borsa gibidir bugünün fiyatı ile yarının fiyatı bir anda değişir. Bir yukarı çıkar bir aşağı iner. Buna bir şey diyemeyiz. Bugün 100 lira ama aynı fiyatta sabit duracak demek değil. Bunun yukarı çıkacağı zamanlar olacak ama şu an hamsi 100 liranın altına düşmez." ifadesini kullandı.

Hamsi ve istavritin kilogramı 100, barbun 350, somon 300, çipura 500 ve levrek 550 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak:AA

