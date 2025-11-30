Yağmur bitti balıkçılar sahile indi

Yağışın ardından denizde oluşan dalgaları değerlendirmek isteyen amatör balıkçılar, sabahın erken saatlerinden itibaren sahildeki yerlerini aldı. Konyaaltı sahil şeridini dolduran balıkçılar, dalgalar eşliğinde oltalarını denize atarak "balık mesaisi" yaptı.

SICAKLIK ÖĞLE SAATLERİNDE 20 DERECEYİ BULDU

Meteorolojik verilere göre kentte sıcaklık değişimi dikkat çekti. Sabah saatlerinde 12 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte öğle saatlerine doğru 20 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olduğu ölçüldü.

KİMİ YÜZDÜ KİMİ KAHVALTI YAPTI

Havanın ısınmasıyla birlikte sahil bandında renkli görüntüler oluştu. Denizin dalgalı olmasına aldırış etmeyen bazı vatandaşlar yüzmeyi tercih ederken, sahili dolduran diğer vatandaşlar ise güneşli havanın tadını farklı şekillerde çıkardı. Kimi aileler sahilde kahvaltı sofraları kurarken, kimileri de sahil kenarında yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini sürdü.