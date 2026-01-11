Fabrika işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 Ocak sabahı meydana gelen ve işçi servisi ile kamyonun karıştığı trafik kazası, bir ocağa daha ateş düşürdü. TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda yaşanan kazada ağır yaralanan fabrika işçisi İlkay Güler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İŞE GİTMEK İÇİN BİNDİĞİ SERVİS MEZARI OLDU

Kaza, 8 Ocak günü sabahın erken saatlerinde meydana gelmişti. S.K. yönetimindeki 34 LRH 551 plakalı işçi servisi, aynı istikamette seyreden A.C. idaresindeki demir sac yüklü kamyona arkadan çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, İlkay Güler ile birlikte 6 işçi yaralanmıştı.

4 GÜN DİRENEBİLDİ

Kazanın ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan İlkay Güler'in durumu ciddiyetini koruyordu.

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün gece hayata gözlerini yumdu. Güler'in vefatı, ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.