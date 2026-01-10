Kars'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt mevkisinde meydana geldi. Emre Can Aras idaresindeki PTT’ye ait kargo kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kamyonun sol şeride yaslanarak durması üzerine şoför, diğer araçları uyarmak amacıyla araçtan aşağı indi.

OTOBÜS ÇARPMAKTAN KURTULAMADI

Kamyon şoförü Aras'ın yola duba koymaya çalıştığı sırada, Hatay’dan Ardahan’a giden Mehmet Zülküf Çağlayan yönetimindeki yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda duramayarak kaza yapan kargo aracına ortadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan yolcular büyük korku yaşadı.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

ŞOFÖR VE YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Kamyon şoförü Emre Can Aras, aracının kayması sonucu bariyere vurduğunu, arkadan gelenleri uyarmak için aşağı indiği sırada otobüsün kayarak geldiğini gördüğünü ve bariyerlere atlayarak kurtulduğunu söyledi. Otobüs yolcularından Garip Handay ise kaza anında büyük bir gürültüyle uyandıklarını, aracın yavaş ilerlediğini ve hava şartlarının zorlu olduğunu ifade etti.