Kars'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 9 yaralı

Kars'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 9 yaralı
Yayınlanma:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış şartlarının etkili olduğu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü kaza yapan kargo kamyonuna çarptı. Can pazarının yaşandığı olayda 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt mevkisinde meydana geldi. Emre Can Aras idaresindeki PTT’ye ait kargo kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kamyonun sol şeride yaslanarak durması üzerine şoför, diğer araçları uyarmak amacıyla araçtan aşağı indi.

OTOBÜS ÇARPMAKTAN KURTULAMADI

Kamyon şoförü Aras'ın yola duba koymaya çalıştığı sırada, Hatay’dan Ardahan’a giden Mehmet Zülküf Çağlayan yönetimindeki yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda duramayarak kaza yapan kargo aracına ortadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan yolcular büyük korku yaşadı.

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

Boşanma sürecindeki erkek dehşet saçtı: Otomobile çarpıp kadını dövdüBoşanma sürecindeki erkek dehşet saçtı: Otomobile çarpıp kadını dövdü

ŞOFÖR VE YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Kamyon şoförü Emre Can Aras, aracının kayması sonucu bariyere vurduğunu, arkadan gelenleri uyarmak için aşağı indiği sırada otobüsün kayarak geldiğini gördüğünü ve bariyerlere atlayarak kurtulduğunu söyledi. Otobüs yolcularından Garip Handay ise kaza anında büyük bir gürültüyle uyandıklarını, aracın yavaş ilerlediğini ve hava şartlarının zorlu olduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
Türkiye
34 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi tutuklandı!
34 ilde FETÖ operasyonu: 43 kişi tutuklandı!
Bursa'yı karıştıran iddia: Çakarlı emniyet aracını eşine verdi! Polisi de şoförü yaptı
Bursa'yı karıştıran iddia: Çakarlı emniyet aracını eşine verdi! Polisi de şoförü yaptı
Anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu: Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!
Anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu: Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!