Boşanma sürecindeki erkek dehşet saçtı: Otomobile çarpıp kadını dövdü

Boşanma sürecindeki erkek dehşet saçtı: Otomobile çarpıp kadını dövdü
Yayınlanma:
Adana’da boşanma aşamasında olduğu öne sürülen eşinin otomobiline çarpan erkek, arka koltuktaki çocuğunu almak isterken kadını darbetti; dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana’da kimliği henüz açıklanmayan bir erkek, boşanma sürecinde olduğu iddia edilen eşinin kullandığı otomobile çarptıktan sonra arka koltukta bulunan çocuğunu almak istedi. Yaşanan arbede sırasında kadın darbedildi.

Olay, Çukurova ilçesindeki Mavi Bulvar’da meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, eşinin aracına arkadan çarparak durdurdu.

Bu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldıBu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldı

Kadına yönelik şiddetin acı tablosu: En güvensiz yer ev en büyük tehdit eşKadına yönelik şiddetin acı tablosu: En güvensiz yer ev en büyük tehdit eş

ÇOCUĞU ALMAYA ÇALIŞTI

Araçtan inen erkek, arka koltuktaki çocuğu almaya çalıştı. Buna engel olmak isteyen kadına saldıran şüpheli, çevredeki sürücülerin müdahalesiyle otomobiline geri döndü.

DEFALARCA ARACINA ÇARPIP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Ancak şüpheli bununla da yetinmeyerek, kadının aracına defalarca çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
Türkiye
Bursa'yı karıştıran iddia: Çakarlı emniyet aracını eşine verdi! Polisi de şoförü yaptı
Bursa'yı karıştıran iddia: Çakarlı emniyet aracını eşine verdi! Polisi de şoförü yaptı
Anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu: Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!
Anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu: Korkunç cinayette kan donduran detaylar ortaya çıktı!
Kars'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 9 yaralı
Kars'ta yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 9 yaralı