Boşanma sürecindeki erkek dehşet saçtı: Otomobile çarpıp kadını dövdü

Adana’da kimliği henüz açıklanmayan bir erkek, boşanma sürecinde olduğu iddia edilen eşinin kullandığı otomobile çarptıktan sonra arka koltukta bulunan çocuğunu almak istedi. Yaşanan arbede sırasında kadın darbedildi.

Olay, Çukurova ilçesindeki Mavi Bulvar’da meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, eşinin aracına arkadan çarparak durdurdu.

ÇOCUĞU ALMAYA ÇALIŞTI

Araçtan inen erkek, arka koltuktaki çocuğu almaya çalıştı. Buna engel olmak isteyen kadına saldıran şüpheli, çevredeki sürücülerin müdahalesiyle otomobiline geri döndü.

DEFALARCA ARACINA ÇARPIP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Ancak şüpheli bununla da yetinmeyerek, kadının aracına defalarca çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.