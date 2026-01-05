Bu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldı

2025 yılının son günlerinde, Tokat’ta meydana gelen korkunç olayda, Hatice Yalman, Mustafa Koç’un şiddet tehdidi altındayken gittiği bir markette, “sessiz yardım” olarak bilinen el işaretini yaptı fakat karşısındaki kişi, bu işaretin bir yardım çağrısı olduğunu bilmediği için duruma müdahale edemedi. Yalman, marketten ayrıldıktan yaklaşık iki saat sonra Koç tarafından katledildi.

HAREKETİN BİLİNİR HALE GELMESİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI!

Change.org’da, Türkiye’de söz konusu işaretin televizyonlarda kamu spotu olarak yer alması, okullarda öğretilmesi ve marketler ile eczaneler başta olmak üzere kamusal alanlarda bilinir hale getirilmesi amacıyla yeni bir kampanya başlatıldı.

Hatice öldürülmeden 2 saat önce 'el işaretiyle' yardım istemiş!

Cumhuriyet’ten Damla Polat’ın haberine göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Çağla Gül Bulut, “Hatice Yalman, birlikte olduğu erkek tarafından ölüm tehdidi altındayken uluslararası alanda bilinen sessiz yardım çağrısı el işaretini yapmıştır. Bu, o anda da ağır ve yakın bir şiddet tehdidi altında olduğunu açıkça göstermektedir. Markette bulunan görevlinin bu el işaretinin bir yardım çağrısı olduğunu bilmemesi nedeniyle herhangi bir müdahale gerçekleşmemiştir” ifadelerini kullandı.

“BU İŞARET BİLİNSEYDİ HATİCE’NİN HAYATI KURTARILABİLİRDİ”

Asıl meselenin bir yurttaşın bunu bilmemesi değil; bu yaşamsal işaretin toplum genelinde öğretilmemiş ve yaygınlaştırılmamış olması olduğunu vurgulayan Bulut, “Bu işaret bilinseydi, derhal kolluk kuvvetlerine haber verilerek Hatice’nin hayatı kurtarılabilirdi” sözlerini sarf etti.