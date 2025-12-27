Hatice öldürülmeden 2 saat önce 'el işaretiyle' yardım istemiş!

Tokat'ta, birlikte yaşadığı 42 yaşındaki Mustafa Koç tarafından öldürüldüğü öne sürülen 31 yaşındaki Hatice Yalman’ın, olay öncesi girdikleri markette kasiyere, uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yaptığı ortaya çıktı.

Olay, 29 Mart 2025’te Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç’u yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yalman yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede Yalman’ın vücudunda darp izleri tespit edildi.

Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında bulunan kan izleri ve kanlı taşlar bulundu, soruşturma genişletildi. Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç’a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında ‘Nitelikli kasten öldürme’, diğer 7 kişi hakkında ise ‘kasten öldürmeye iştirak’ ve ‘Delileri yok etme’ suçundan dava açıldı. Sanıklar, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık evli ve 3 çocuk babası Mustafa Koç, Hatice Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahla birlikte yaşadıklarını, olay günü alkollü olduğunu ve aralarında aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktığını iddia etti.

"GAZİNOLARDA ÇALIŞTIRIYORDU..."

Duruşmada Hatice Yalman’ın babası Duran Yalman ise "Mustafa Koç akşam bize geldi. Kızımı 'Konuşmamız gerekiyor' diyerek alıp götürdü. Benim çocuğumu Mustafa Koç öldürdü. Benim çocuğumu geri getirsin ben de davamdan vazgeçeyim. Ben şikayetçiyim. Ben sabahlara kadar uyuyamıyorum. Bunlar yalan konuşuyor. Benim çocuğumu Mustafa Koç, gazinolarda çalıştırarak evinin geçimini sağlıyordu. Kuran'a el bastı, yemin etti 'bir şey yapmayacağım' diye götürdü. Benim ömrüm bitene kadar davacıyım şikayetçiyim" diye konuştu. Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddetti.

İKİ SAAT ÖNCE YARDIM İŞARETİ YAPMIŞ

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalman ailesinin avukatı Selinay Arslan, "Hatice Yalman kaza süsü verilerek, basit bir kasten öldürme mağduru değildir. Hatice Yalman canice ve vahşice katledilmiştir. Katledilmeden önce uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır. Bu da yaşamış olduğu paniğin, korkunun göstergesidir. Tokat merkezde bir markette yapmıştır. Kasiyer bunu anlamıyor. Yardım işareti bulunabileceği anda yardım çağrısı talep ediyor. Karşı taraf anlamadığı ya da görmediği için Hatice Yalman hayattan kopartılıyor" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, savcılık mütalaasının verilmesi için duruşmayı 13 Şubat 2026’ya erteledi.