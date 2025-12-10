Kadına yönelik şiddetin acı tablosu: En güvensiz yer ev en büyük tehdit eş

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın Kasım 2025 dönemini kapsayan veri ve analiz raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, hem 2007’den bugüne uzanan genel tabloyu hem de Kasım ayı özelindeki şiddet verilerini tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Ortaya çıkan veriler, kadınlar için en tehlikeli yerin "kendi evleri" olduğunu bir kez daha belgeledi.

İşte TKDF raporuna yansıyan tüm veriler, istatistikler ve çarpıcı analizler:

2007'DEN BUGÜNE ACI BİLANÇO

Hattın kurulduğu 15 Ekim 2007 tarihinden 1 Aralık 2025’e kadar geçen sürede ortaya çıkan kümülatif veriler, şiddetin ulaştığı boyutu şu rakamlarla doğruladı:

Toplam çağrı: Hat, faaliyete geçtiği günden bu yana toplam 99.932 kez arandı.

Ev içi şiddet: Bu aramaların 47.190’ı doğrudan ev içi şiddet vakası olarak kayıtlara geçti.

Acil vaka: 3.725 vaka, acil müdahale gerektiren kodla sisteme işlendi.

Uluslararası erişim: Hatta Türkiye’nin tüm illerinin yanı sıra 33 farklı ülkeden yardım çağrısı ulaştı. Bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, ABD, İran, Suudi Arabistan, Rusya, Çin ve Brezilya gibi dünyanın dört bir yanından noktalar yer aldı.

KASIM 2025: BİR AYIN ŞİDDET RAPORU

1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında hatta düşen 457 çağrı sonucunda ortaya çıkan tablo şu verilerle netleşti:

Yeni vaka kaydı: Bir ay içinde 87 yeni şiddet vakası için dosya açıldı.

Ev içi şiddet oranı: Toplam 53 vaka ev içi şiddet başlığı altında toplandı. Bu vakaların 37’sinde fail, kadınların resmi nikahlı eşleri oldu.

Sığınma evi talebi: Şiddetten kaçan 23 kişi, can güvenliği nedeniyle sığınma evi talebinde bulundu.

Acil müdahale: 1 vaka için anında acil müdahale protokolleri devreye girdi.

Hukuki destek ve yönlendirme: Uzmanlar 59 çağrıda mağdurlara hukuki haklarını aktarırken, 28 vaka kolluk kuvvetlerine (karakol), 16 vaka ise barolara yönlendirildi.

ŞİDDETİN COĞRAFYASI: İLLER VE ÜLKELER

Kasım ayında Acil Yardım Hattı’na 27 farklı ilden ve yurt dışından ulaşan mağdurların lokasyon dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Zirvedeki iller: İhbarlarda başı 29 çağrı ile İstanbul çekti. İstanbul'u Ankara (16), Adana (9), Niğde (8), Bursa (5), Şanlıurfa (4), İzmir (4) ve Antalya (3) takip etti.

Diğer iller: Aydın, Malatya, Mardin ve Mersin'den 2'şer çağrı alınırken; Balıkesir, Bilecik, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Sakarya, Sivas ve Tokat'tan 1'er çağrı sisteme düştü.

Afet bölgesi: Deprem bölgesindeki riskin sürdüğü görüldü; Adana'dan 9, Şanlıurfa'dan 4, Malatya'dan 2 ihbar hatta ulaştı.

Yurt dışı aramaları: Sınır ötesinden gelen yardımlarda Almanya (11), İngiltere (6) ve Kıbrıs (1) öne çıktı.

İSTANBUL İLÇE DETAYI

En yoğun çağrının alındığı İstanbul verileri, şiddetin sosyoekonomik statü fark etmeksizin kentin her noktasına yayıldığını kanıtladı:

Çoklu çağrılar: Kadıköy ve Kartal ilçelerinden 2'şer ihbar alındı.

Diğer ilçeler: Ataşehir, Bağcılar, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer ve Ümraniye'den de şiddet ihbarları kayıtlara geçti.

Mağdur profili: Kadınlar ve Çocuklar Hedefte

Şiddete maruz kalanların demografik özellikleri, saldırıların ezici çoğunlukla kadınlara ve kız çocuklarına yöneldiğini gösterdi:

Cinsiyet dağılımı: Mağdurların %89,6’sını kadınlar oluşturdu. Bu oranı %5,2 ile kız çocukları izledi. Erkek mağdurların oranı %4,1, oğlan çocuklarının oranı ise %1,1 seviyesinde kaldı.

Yaş aralığı: Kasım ayında şiddet mağdurlarının yaşı 11 ile 63 arasında değişiklik gösterdi.

Yaş ortalaması: Mağdurların yaş ortalaması 39 olarak hesaplandı.

Riskli yaş grupları: En yoğun şiddet ihbarı %26,7 ile 19-30 yaş grubundan geldi. Bunu %23,3 ile 11-18 yaş grubu (çocuklar ve gençler), %20 ile 31-40 yaş grubu izledi.

ŞİDDET TÜRLERİ: GÖRÜNMEYEN YARALAR

Rapor, fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddetin de ne denli yaygın olduğunu belgeledi. Analizlere göre şiddet türleri çoğu zaman iç içe geçerken, mağdurlar şu türleri bildirdi:

Psikolojik şiddet: %45,87 oranıyla en sık raporlanan şiddet türü oldu.

Fiziksel şiddet: Vakaların %40,00'ında fiziksel saldırı beyan edildi.

Diğer türler: Sosyal şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet vakaları da %4,71'erlik oranlarla kayıtlara geçti.

(Raporda, mağdurların genellikle birden fazla şiddet türüne maruz kaldığı, ancak kendilerini en çok etkileyen veya o an en acil gördükleri türü ihbar ettikleri analizi yapıldı.)

FAİL PROFİLİ: EN TEHLİKELİ YER "EV"

Veriler, "evin en güvenli yer olduğu" algısını yıkarak, en büyük tehdidin en yakınlardan geldiğini doğruladı:

Eş şiddeti: Saldırganların %46,8’ini mağdurun evli olduğu erkekler oluşturdu.

Aile içi şiddet: Faillerin %13,8’i aile bireylerinden çıktı.

Eşin ailesi: Vakaların %6,9’unda saldırgan, eş veya eşin ailesi oldu.

Erkek arkadaş: Şiddet uygulayanların %5,2’si erkek arkadaş olarak tanımlandı.

Diğer failler: Ağabey, abla, anne, baba, erkek/kız evlat, eski eş ve sosyal medya tanıdıkları da saldırganlar listesinde yer aldı.

ZAMAN ANALİZİ: PAZAR GÜNÜ ALARM VERİYOR

Şiddet vakalarının ihbar edildiği zaman dilimleri incelendiğinde, hafta sonu ve gün ortasındaki yoğunluk dikkat çekti:

En yoğun gün: Pazar (%22,35). Haftanın en çok ihbar alınan günü olarak zirveye oturdu.

Diğer günler: Perşembe %17,65, Çarşamba %15,29, Salı ve Cuma %14,12, Pazartesi %12,94 oranında seyretti. En az ihbar Cumartesi (%3,53) günü alındı.

En yoğun saatler: Gün içinde telefonların en sık çaldığı saat 13.00 (%9,39) oldu. İkinci yoğunluk dalgası ise akşam 19.00 (%8,24) sularında yaşandı.