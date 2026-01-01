Önce not ve tüfek mermisi sonra baskın! Yakalandılar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Çankaya ilçesinde haraç çetesine yönelik operasyon yürütüldü. Sahiplerinden yüklü miktarda para isteyerek iş yerlerine çökmeye çalışan şahısların, önce müştekilerin evlerine tehdit içerikli not kağıdı ile uzun namlulu tüfek mermisi bıraktıkları ve sonrasında da iş yerini kurşunladıkları tespit edildi.

4 AYRI SUÇLAMA

'Nitelikli yağma', 'Silahlı tehdit', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Mala zarar verme' suçlarını işledikleri tespit edilen M.G., F.G., F.A., İ.D. ve suça sürüklenen çocuk D.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.