Önce not ve tüfek mermisi sonra baskın! Yakalandılar

Yayınlanma:
Başkentte esnaftan haraç kesip iş yerlerini kurşunlayan çeteye yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Çankaya ilçesinde haraç çetesine yönelik operasyon yürütüldü. Sahiplerinden yüklü miktarda para isteyerek iş yerlerine çökmeye çalışan şahısların, önce müştekilerin evlerine tehdit içerikli not kağıdı ile uzun namlulu tüfek mermisi bıraktıkları ve sonrasında da iş yerini kurşunladıkları tespit edildi.

ankarada-harac-cetesine-operasyon-4-tu-1091713-324075-1.jpg

4 AYRI SUÇLAMA

'Nitelikli yağma', 'Silahlı tehdit', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Mala zarar verme' suçlarını işledikleri tespit edilen M.G., F.G., F.A., İ.D. ve suça sürüklenen çocuk D.K. yakalanarak gözaltına alındı.

ankarada-harac-cetesine-operasyon-4-tu-1091712-324075-1.jpg

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak:DHA

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Türkiye
Gazeteci-Yazar Hüseyin Aykol 73 yaşında yaşamını yitirdi
Gazeteci-Yazar Hüseyin Aykol 73 yaşında yaşamını yitirdi
ATM’lerdeki kısıtlama resmen devrede! Kartını takan bu yazıyı görecek
ATM’lerdeki kısıtlama resmen devrede! Kartını takan bu yazıyı görecek