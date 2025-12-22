Efsane filmin yıldızları 35 yıl sonra buluştu

İlk kez 1990 yılında vizyona giren ve aradan geçen onlarca yıla rağmen her neslin favorisi olmayı başaran Evde Tek Başına serisi, hayranlarını duygulandıran bir kareyle yeniden gündeme geldi.

Filmin başrol oyuncusu Macaulay Culkin, filmde kendisini alt etmeye çalışan hırsız ikilisini canlandıran Joe Pesci ve Daniel Stern ile sürpriz bir akşam yemeğinde buluştu.

Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarda, üç ismin bir restoranda buluştuğu görüldü. Serinin hayranları, bu üçlünün yıllar sonra gelen karesine binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

BUNU BAŞARAN EN GENÇ OYUNCU OLMUŞTU

Macaulay Culkin, "Kevin" rolüyle sergilediği performans sayesinde o dönem dünya çapında bir fenomene dönüşmüştü.

Henüz 11 yaşındayken "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilen Culkin, bu ödüle aday olan en genç oyuncu olarak sinema tarihine adını yazdırmıştı.