Hülya Avşar, 4 yıl sonra yeni dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, diziden ilk kareleri ortaya çıktı. Hülya Avşar'ın tesettürlü bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

Son olarak 2021 yılında Masumiyet dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hülya Avşar, 4 yıllık aranın ardından setlere dönüş yaptı.

Uzun süren sessizliğini bozan Avşar, yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu Aynı Yağmur Altında dizisi için el sıkıştı. Başrolleri Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan ile paylaşacak olan Hülya Avşar, dizide hayat vereceği karakterle dikkat çekti.

TESETTÜRLÜ KARELERİ YAYINLANDI

Londra sahneleriyle başlayan dizinin 23 Aralık'ta başlayacak İstanbul çekimleri öncesi, Fazilet Aydan rolünü üstlenen Hülya Avşar, provalara katıldı.

Birsen Altuntaş, senaryo gereği tesettüre giren Avşar'ın çekimlerden ilk karelerini yayınladı.

BU KEZ FİLTRE YOK

Avşar ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de filtre kullanıp kullanılmayacağıydı. 2021 yılında rol aldığı dizide yüzüne uygulanan yoğun filtre nedeniyle çok konuşulan Hülya Avşar'ın bu kez filtre kullanmayacağı ve doğal görüntüsüyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

