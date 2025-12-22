Setten nikah masasına: 8 aydır evli oldukları ortaya çıktı

Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile oyuncu Deniz Barut’un, 2021’de başlayan ilişkilerini 8 ay önce aile arasında yapılan sade bir törenle evlilikle taçlandırdığı öğrenildi.