Setten nikah masasına: 8 aydır evli oldukları ortaya çıktı
Yayınlanma:
Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile oyuncu Deniz Barut’un, 2021’de başlayan ilişkilerini 8 ay önce aile arasında yapılan sade bir törenle evlilikle taçlandırdığı öğrenildi.

Dondurmam Gaymak, İftarlık Gazoz gibi yapımlara imza atan ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile oyuncu Deniz Barut’un yolları ilk kez, Avlu dizisinin setinde kesişti.

O dönem sette başlayan dostluk, 2021 yılında aşka dönüştü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftin, 8 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Ünlü çiftin, geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nikah masasına oturduğu öğrenildi.

ANNESİNİ CANLANDIRDI

Avlu dizisinden 6 yıl sonra, Yüksel Aksu’nun yeni filmi Bak Postacı Geliyor projesinde ikili yeniden bir araya geldi.

Yüksel Aksu, filminde kendi ailesinin gerçek hikayesini beyazperdeye taşıdı. Filmde Yüksel Aksu'nun öz annesi Gülizar Aksu’yu canlandıran isim eşi Deniz Barut oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

