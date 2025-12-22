Sosyete bu ölümle sarsıldı: 32 yaşında yatağında ölü bulundu

Sosyete bu ölümle sarsıldı: 32 yaşında yatağında ölü bulundu
Yayınlanma:
Türkiye’nin en zengin ailelerinden Özgörkey Ailesi’nin 32 yaşındaki ferdi Leyla Mizrahi, yatağında ölü bulundu. Mizrahi’nin ani vefatı yakınlarını yasa boğarken, savcılık ölüm nedenini açıkladı.

İş ve cemiyet dünyası, cumartesi sabahı gelen acı bir haberle sarsıldı. İzmirli iş insanı Kemal Aktaş ile Özgörkey Ailesi’nden Özlem Özgörkey Adalı'nın kızı, aynı zamanda ünlü iş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni olan Leyla Mizrahi, İstanbul’daki evinde yatağında ölü bulundu.

1102040906-0-8-522-302-1920x0-80-0-0-10445407d9dd73a79422c5e3143603bb.jpg

İlyas Salman'dan "Şaban'ı karikatürize ettiler" sözlerine tepki: Saldırmadığınız güzellik kalmadıİlyas Salman'dan "Şaban'ı karikatürize ettiler" sözlerine tepki: Saldırmadığınız güzellik kalmadı

6 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Henüz 32 yaşında olan ve altı ay önce anne olma sevincini yaşayan Leyla Mizrahi’nin ani vefatı, cemiyet hayatında şok etkisi yarattı.

Acı haberi alan yakın dostları ve ailenin sevenleri, detaylı bilgi alabilmek ve aileye destek olmak için Mizrahi’nin cenazesinin götürüldüğü Maslak’taki hastaneye akın etti.

3847288-42adc8c7209001162520fd9a61ec5361.jpg

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Mizrahi'nin ölümüyle ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmada beklenen açıklama dün ikindi saatlerinde yapıldı. Leyla Mizrahi’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi.

Leyla Mizrahi, 2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Magazin
İlyas Salman'dan "Şaban'ı karikatürize ettiler" sözlerine tepki: Saldırmadığınız güzellik kalmadı
İlyas Salman'dan "Şaban'ı karikatürize ettiler" sözlerine tepki: Saldırmadığınız güzellik kalmadı
Nur Fettahoğlu isyan etti: Bunu yok sayarsam...
Nur Fettahoğlu isyan etti: Bunu yok sayarsam...