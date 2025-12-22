Sosyete bu ölümle sarsıldı: 32 yaşında yatağında ölü bulundu

İş ve cemiyet dünyası, cumartesi sabahı gelen acı bir haberle sarsıldı. İzmirli iş insanı Kemal Aktaş ile Özgörkey Ailesi’nden Özlem Özgörkey Adalı'nın kızı, aynı zamanda ünlü iş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni olan Leyla Mizrahi, İstanbul’daki evinde yatağında ölü bulundu.

6 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Henüz 32 yaşında olan ve altı ay önce anne olma sevincini yaşayan Leyla Mizrahi’nin ani vefatı, cemiyet hayatında şok etkisi yarattı.

Acı haberi alan yakın dostları ve ailenin sevenleri, detaylı bilgi alabilmek ve aileye destek olmak için Mizrahi’nin cenazesinin götürüldüğü Maslak’taki hastaneye akın etti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Mizrahi'nin ölümüyle ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmada beklenen açıklama dün ikindi saatlerinde yapıldı. Leyla Mizrahi’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi.

Leyla Mizrahi, 2022 yılında Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti.