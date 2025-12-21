İlyas Salman'dan "Şaban'ı karikatürize ettiler" sözlerine tepki: Saldırmadığınız güzellik kalmadı

İlyas Salman'dan "Şaban'ı karikatürize ettiler" sözlerine tepki: Saldırmadığınız güzellik kalmadı
Yayınlanma:
İlyas Salman, Milleyet yazar Zafer Şahin'in 'Şaban' karakteriyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Salman, "Hiçbir art niyet gözetmeden yaratılan film karakterlerine, Yeşilçam'ın arı duru hatırasına varana kadar saldırmadığınız güzellik kalmadı" dedi.

Ünlü ilahiyatçı Fatih Çıtlak, Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz'ı "Şaban" karakteri üzerinden hedef almıştı.

Çıtak, "Kastamonu'dan çıkan sözüm ona mizahçı, Şaban ismiyle dalga geçti. Kastamonu'dan hain çıkmamıştır, sen Şaban ismiyle alay ettirdin. Bak, 20–30 senedir çocuğuna kimse Şaban ismini koymuyor. Ona o günah yeter" demişti.

Benzer bir eleştiri de Milliyet yazarı Zafer Şahin'den geldi. Şahin, şaban isminin karikatürize edildiğini, bu filmlerden sonra kimsenin çocuğuna bu ismi koymadığını söyledi.

Oy'una Geldik filminin başrolü İlyas Salman: Dalkavuk olsaydım yasaklamazlardıOy'una Geldik filminin başrolü İlyas Salman: Dalkavuk olsaydım yasaklamazlardı

"ŞABAN İSMİNİ KARİKATÜRİZE ETTİLER"

Şahin, "Şaban ismini karikatürize ettiler Türk sineması üzerinden ben sana soruyorum, bir araştırmacı açıklasın, Türkiye’de özellikle son 40-50 yılda çocuğuna Şaban ismini veren kaç kişi var, geçmişte bu ülkede doğan çocukların ne kadarına bu isimler veriliyordu, bu filmlerden sonra ne kadar Şaban ismine sahip insan var Türkiye’de, ben bunun bir araştırılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İLYAS SALMAN: SALDIRMADIĞINIZ GÜZELLİK KALMADI

Usta oyuncu İlyas Salman, Şahin'in konuştuğu videoyu alıntılayıp "Hiçbir art niyet gözetmeden yaratılan film karakterlerine, Yeşilçam'ın arı duru hatırasına varana kadar saldırmadığınız güzellik kalmadı" ifadeleriyle Şahin'e tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

