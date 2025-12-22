Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD), Ankara'da düzenlenen geleneksel yılbaşı gecesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, GGYD üyeleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Gecede sahne alan ünlü şarkıcı Melek Mosso, modacı Tolga Çam imzalı sahne elbisesini, üniversite öğrencilerinin eğitimini desteklemek için oluşturulan Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu kapsamında bağışladı. Dernek Başkanı Nezih Allıoğlu, proje kapsamında bugün de 300 kız çocuğuna eğitim desteği sağladıklarını söyledi.

ELBİSE 500 BİN LİRAYA SATILDI

Mosso, kız çocuklarına destek için bir klibinde giydiği elbisesini getirdiğini belirterek, "Böyle bir ortaklığın içinde bulunduğum için çok çok mutluyum. Harika insanlarsınız, sizleri tebrik ediyorum ve alkışlıyorum" dedi. Sahneye getirilen elbise, açık artırma ile 50 bin liradan satışa çıkarıldı, açık artırma sonucu 500 bin liraya hayırsever bir iş insanı tarafından satın alındı.

1 MİLYON LİRA VERİLDİ

Aynı gecede sahne alan şarkıcı Serkan Kaya da proje kapsamında 300 kız çocuğunun eğitimine destek vermek amacıyla gümüş bir tespihini getirdiğini belirtti. Kaya, "8 yıl evvel bu tespihle beraber tespih koleksiyonum başladı. Şimdi hatırı sayılır bir tesbih koleksiyonuna sahibim ama bu tespih benim için uğurludur, 8 senedir yanımdan ayırmadığım bu gümüş tespihi birinize hediye etmek istiyorum" diye konuştu.

Tespihine 100 bin lira vererek açık artırmayı başlatan Serkan Kaya, "Mesele şarkısını yazarken bu tespih yanımdaydı, böyle bir hatırası var" diye konuştu. Serkan Kaya'nın tespihi açık artırma sonucu 1 milyon liraya satın alındı.

Elbiseden ve tespihten elde edilen gelir, derneğin destek olduğu 300 kız çocuğunun eğitimine harcanacak.