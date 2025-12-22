Kanserle mücadele eden ünlü sunucu ameliyat olacak
Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.
Yeni bir paylaşım daha yapan Vahapoğlu, tedavi süreci hakkında takipçilerini bilgilendirdi.
"KEMOTERAPİLERE ARA VERİP AMELİYAT OLACAĞIM"
"Sağlık ile ilgili son gelişme" diyerek ameliyat olacağını duyuran ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:
"Rektum kanseri tedavimde kemoterapilere ara verip bu Cuma ameliyat olacağım. Sonrasında önlem amaçlı yine birkaç ay tedavim kalacak. Hep şükür hamdolsun. Ameliyata kadar ben işlerimi, çekimlerimi tamamlayacağım yine keyifle. Hastanede bana refakat edecek kuzenlerim ve kız arkadaşlarım da hazır; ne şanslıyım. Bu ‘durum’ da geçecek; geçti bitti diyeceğiz. Şifa bekleyen herkese güzel enerjilerimi yolluyorum…"