Türkiye'nin gıda devi Yıldız Holding, küresel piyasalardaki borç yükünü hafifletmek için radikal bir dönüşüme imza attı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, şirketin İngiltere operasyonlarını yerinde incelerken ekonomi basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle 2018 yılında bankalarla yapılan "borç yapılandırma" süreciyle gündeme gelen holding, aradan geçen 6 yılda mali tablolarını tamamen değiştirdi.

DEV BORÇ BİTMEK ÜZERE: YENİ ALIMLARA HAZIRIZ

2018 yılında bankalara mektup göndererek borçlarını yapılandırma talebinde bulunan Yıldız Holding, o dönemki 7.5 milyar dolarlık borç yükünü omuzlarından attı. O dönem bir hayli gündem olan bu borç neredeyse bitti.

Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre Murat Ülker, borcun 500 milyon dolara kadar gerilediğini belirterek şu mesajı verdi: "Borcun tamamı 2030'da bitiyor. Önümüze yeni fırsat çıkarsa şirket alırız."

30 FABRİKA SATILDI: "HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

Bu devasa borcun ödenmesi ise kolay olmadı. Holding, küçülmeden büyüyebilmek adına varlık satışına gitti. Murat Ülker, borcu kapatmak için 30'dan fazla fabrika ve şirketi elden çıkardıklarını açıkladı.

Murat Ülker "Şükrolsun" dedi ve Hamdi Ulukaya'nın ne söylediğini açıkladı

Satış stratejisini, "Keşke satmasaydım, dediğim bir fabrika yok" sözleriyle pişman olmadığını söyleyen Ülker, sattıkları tesislerin yeni sahipleriyle üretime devam ettiğini vurguladı: "Bugüne kadar bizden fabrikaları alanlardan hiçbiri 'yumurta aldım, sarısı çıkmadı' diye kapımıza gelmedi. Çok şükür diyorum."

ENFLASYON İTİRAFI: RAKİPLER GERİLİYOR, BİZE YARIYOR

Murat Ülker, Türkiye'deki yüksek enflasyon ortamının şirketi nasıl etkilediğine dair de samimi bir analiz yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bir diyaloğu aktaran Ülker, hükümetin açıkladığı programlara göre tedbir aldıklarını belirtti.

Ülker, kriz dönemlerinin büyük şirketler için avantaja dönebildiğini şu sözlerle ifade etti: "Aslında böyle dönemlerde piyasada rakipler geriliyor o da bize yarıyor. Pazar payımız artıyor."

MARKETLER FAHİŞ FİYAT UYGULUYOR MU?

Tüketicinin en büyük şikayeti olan market fiyatları konusunda ise Murat Ülker, kendi bünyelerinde bulunan Şok Marketler örneği üzerinden sektörü savundu. Eleştirilerin hedefinin marketler değil üreticiler olması gerektiğini ima eden Ülker, kar marjlarının sanıldığı kadar yüksek olmadığını iddia etti.

Ülker sattı Koç aldı: Milyonlarca dolar saydı

Ülker'in market savunması şöyle: "Marketin işçilik, sermaye, dağıtım masrafı yüzde 20-25'tir. Onu ürün maliyetinin üzerine koyup satmak zorunda... Marketler yüzde 5 kazanmıyor, yüzde 3 kazanan var, yüzde 2 kazanan var... Fedakârlık yapacakları bir yerleri yok."

İNGİLTERE'DE ROBOTLAR DEVREDE: 6 DAKİKADA BİSKÜVİ

Haberin detaylarında Ülker'in global markası pladis'in İngiltere çıkarması da yer aldı. İngiltere'de 68 milyon sterlinlik yeni yatırım düğmesine basan şirket, asırlık fabrikaları modernize ediyor. Harlesden'deki fabrikada tam otomasyona geçildiği, robotların 6 dakikada bisküvi pişirdiği ve günde 62 ton üretim yapıldığı belirtildi.