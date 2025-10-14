Murat Ülker: Anamın evinde oturuyorum

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Godiva ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, holdingin tüm uluslararası operasyonlarını Londra’ya taşıdığı iddialarına yanıt verdi. Ülker, “Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil. Anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep birlikte aynı evdeyiz” dedi.

“YILDIZ HOLDİNG’İN MERKEZİNİ TAŞIMADIK, TAM TERSİNE TÜRKİYE’YE GETİRDİK”

Yıldız Holding’in uluslararası operasyonlarını Londra’daki Pladis Global çatısı altında toplaması, “grup Türkiye’den çıkıyor” iddialarını gündeme getirmişti. Ancak Murat Ülker, Ekonomi Gazetesi yazarı Sadi Özdemir’in haberine göre bu söylentileri net bir dille yalanladı.

Ülker şunları kaydetti:

“Ülker Grubu İngiltere’ye taşındı diyorlar. Bu nereden çıktı, böyle bir şey yok. Anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar aynı evdeyiz. Bir gün Rahmi Bey bile bana ‘Sen ne iyi yaptın, bütün işleri yurt dışına taşıdın’ dedi. Ben de ‘Aslında taşımadık, tam tersine yurt dışındakileri buraya getirdik’ dedim.”

“PARA TRANSFERİ HAZİNE’NİN İZNİYLE OLUR”

Yıldız Holding’in yurt dışına para transfer ettiği iddialarını da reddeden Ülker, “Sermaye transferi Hazine izni olmadan yapılamaz. Biz Godiva’yı alırken Hazine’ye yazı yazdık, ‘Bu şirketi almak istiyoruz, onay verir misiniz?’ diye. Yarım saat içinde ‘tamam’ yanıtı geldi. Her şey resmi ve şeffaf şekilde yürüdü” ifadelerini kullandı.

Ülker, yurt dışındaki yatırımların da finansman yapısına dikkat çekerek, “12 yıl vadeli, dolar bazında yüzde 2,5 faizle kredi almıştık. Türkiye’den yüzde 15 faizle dolar kredisi alırsan iş yapamazsın. Her ülkede sermaye hareketlerinin kuralları farklı; kimse elindeki parayı kolayca dışarı çıkarmana izin vermez” dedi.

“GODIVA’YI SATMAM”

Dünyaca ünlü Godiva markasının satışa çıktığını duyduklarında hemen harekete geçtiklerini belirten Ülker, “Godiva’yı aldık çünkü böyle kaliteli markalar nadir bulunur. Sonra 4 milyar dolarlık teklif geldi ama satmadım. Japonya ayağını 1,3 milyar dolara satmıştım, yine de markanın tamamını vermedim” dedi.

“85 BİN ÇALIŞANIMIZ VAR, 20 BİNİ YURT DIŞINDA”

Yıldız Holding’in küresel yapısına değinen Ülker, “Grubumuzda 85 bin kişi çalışıyor, bunların 20 bini yurt dışında. 100 farklı ülkeden çalışanımız var. Çin’den ABD’ye, Afrika’dan Rusya’ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz” diye konuştu.

“TÜRK HALKI GOFRETİ SEVİYOR"

Ülker, bisküvi, çikolata ve gofret üretiminin toplam iş hacmindeki payının yüzde 49 olduğunu belirterek, “Türk halkı gofreti çok seviyor. Dünyada bu kadar gofret tüketen başka ülke yok. Günde 2 milyon adet üretiyoruz, hepsi de satılıyor. Bisküvi ve çikolata üretiminde Türkiye, İngiltere, Suudi Arabistan ve Mısır’da lideriz” dedi.

“BABAMIN 7 MİLYON DOLARIYLA BANKAYI KURTARDIK”

2001 krizi döneminde Faysal Finans Kurumu’nun batmaması için yaptıkları desteği anlatan Ülker, “Banka sıkıntıya girmişti, 7 milyon dolara ihtiyaç vardı. Babam Sabri Ülker’in parasını oraya aktardık ve banka kurtuldu. Daha sonra Türkiye Finans adını aldı. Ancak bankacılığı sevmedim, sonunda 2 milyar dolara sattım” dedi.

“GENÇLER HEMEN GİRİŞMEYİN, ÖNCE ELİNİZ KİRLENSİN”

Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Murat Ülker, “Gençler hemen girişimci olmaya kalkmasın. Önce çalışsınlar, tecrübe kazansınlar. Hayatta başarılı olmak için 10 üzerinden 12 puanlık çaba gerekir. Şans da sabredenlere gelir” dedi.

Ülker, sözlerini Nasreddin Hoca’dan bir hikâyeyle bitirdi: “Rızık Allah’tan ama arada bir öksürmek de lazım.”