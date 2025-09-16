Murat Ülker'in sponsorluğunu açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda 38 yıldır malzemecilik yapan Erkan Karaca, anılarını anlattığı bir kitap yazdığını duyurdu.

MURAT ÜLKER KİTABA SPONSOR OLDU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erkan Karaca, Fenerbahçeli iş adamı Murat Ülker’in kitabına sponsor olduğunu açıkladı.

Erkan Karaca açıklamasında “Fenerbahçe'yi Sev, Efsane Ol kitabıma sponsorluk desteği için büyük Fenerbahçeli Murat Ülker’e çok teşekkür ederim” dedi.

“EMEKTARLARIZ BİZ”

Erkan Karaca daha önce de yaptığı bir paylaşımda da Murat Ülker ile fotoğrafını koyarak “Emektarlarız biz” demişti.

TAKIMI FENERBAHÇE İLE BİRLEŞTİRMİŞTİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sahip oldukları Ülker Basketbol Takımı’nın Fenerbahçe ile birleşmesini sağlamış ve sarı-lacivertlilerin başarısında büyük destek sağlamıştı.