Murat Ülker'in sponsorluğunu açıkladı

Murat Ülker'in sponsorluğunu açıkladı
Yayınlanma:
Murat Ülker, Fenerbahçe Basketbol Takımı Erkan Karaca'nın kitabına sponsor oldu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda 38 yıldır malzemecilik yapan Erkan Karaca, anılarını anlattığı bir kitap yazdığını duyurdu.

MURAT ÜLKER KİTABA SPONSOR OLDU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erkan Karaca, Fenerbahçeli iş adamı Murat Ülker’in kitabına sponsor olduğunu açıkladı.

Erkan Karaca açıklamasında “Fenerbahçe'yi Sev, Efsane Ol kitabıma sponsorluk desteği için büyük Fenerbahçeli Murat Ülker’e çok teşekkür ederim” dedi.

murat-ulker-sponsor-oldu.png

“EMEKTARLARIZ BİZ”

Erkan Karaca daha önce de yaptığı bir paylaşımda da Murat Ülker ile fotoğrafını koyarak “Emektarlarız biz” demişti.

murat-ulker-ve-erkan-karaca.png

TAKIMI FENERBAHÇE İLE BİRLEŞTİRMİŞTİ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sahip oldukları Ülker Basketbol Takımı’nın Fenerbahçe ile birleşmesini sağlamış ve sarı-lacivertlilerin başarısında büyük destek sağlamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Şakır şakır yağacak 6 ili uyardı! Meteoroloji 1 bölgeye ise ayrıca not düştü
Spor
Fenerbahçe'de adaylıktan çekildiğini açıkladı
Fenerbahçe'de adaylıktan çekildiğini açıkladı
Filenin Sultanları depremi
Filenin Sultanları depremi