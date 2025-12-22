7 gollü maçta Gençlerbirliği Trabzonspor'u devirdi
Süper Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçta Başkent ekibi, rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.
Gençlerbirliği’ne galibiyeti getiren golleri 5’te Gutas, 31’de Tongya, 52’de Oğulcan Ulgun ve 58’de Koita kaydetti. Trabzonspor’un golleri ise 45+2 ve 50’de Augusto, 67’de ise Ernest Muçi’den geldi.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Gençlerbirliği, 11. sıraya yerleşti. 35 puandaki Trabzonspor ise 3. sırada kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Murat Altan
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic (Dk. 40 Serdar Saatçı), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Sikan, Augusto