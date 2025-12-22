Galatasaray maçı Erman Toroğlu'nun son yayını oldu

Galatasaray maçı Erman Toroğlu'nun son yayını oldu
Yayınlanma:
Erman Toroğlu'nun devre arası ve maç sonlarında değerlendirmelerde bulunduğu Ekol TV'den flaş bir hamle geldi.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun devre arası ve maç sonlarında değerlendirmelerde bulunduğu Ekol TV'den izleyenleri üzecek bir karar geldi.

EKOL TV'DEN KAPANMA KARARI

İş İnsanı Mübariz Mansimov'un ortaklıktan çekilmesinin ardından mali anlamda zor günler geçiren Ekol TV, sürdürülemez şartlar nedeniyle kapanmaya gitmeye karar verdi.

Galatasaray maçı sonrası Emre Belözoğlu itirafıGalatasaray maçı sonrası Emre Belözoğlu itirafı

Kanal yönetiminden konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ekol TV Haber Kanalı, yaklaşık iki yıldır izleyicilerimizin yoğun ilgisi ve takdiriyle yayın hayatını sürdürmüştür. Hiç şüphesiz çalışanlarımızın özverili, fedakâr ve olağanüstü emekleri sayesinde bu başarı sürekli artan bir ivme ile devam etmiştir.

Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.

Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız.

acf574f3-f1a8-4686-b6f8-ff3b68dc587e.webp

SON YAYININA GALATASARAY MAÇININ ARDINDAN ÇIKTI

Bu kararla birlikte Erman Toroğlu'nun da Ekol TV televizyonundaki yayınları son buldu. Ünlü yorumcu son olarak Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından yapılan canlı yayında yer almış ve değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Spor
Sadettin Saran daha fazla dayanamadı: Kararını açıkladı
Sadettin Saran daha fazla dayanamadı: Kararını açıkladı
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti
2. Lig'de 10 gollü maç: 2 dakikada bir skor değişti