Galatasaray maçı sonrası Emre Belözoğlu itirafı
Galatasaray'a 3-0 kaybeden Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu yıllar sonra bir itirafta bulundu. Galatasaray maçının ardından kameraların karşısına geçen Belözoğlu, Ankaragücü'nü kimin düşürdüğünü açıkladı.

Emre Belözoğlu Ankaragücü süreci hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada Ankaragücü’nün küme düşme sürecine dair gündem yaratan iddiasını kamuoyuyla paylaştı.

GALATASARAY MAÇI BİTTİ! AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray’a 3-0 yenildikleri maç sonrası konuşan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde yaşadıklarını tecrübe olarak gördüğünü belirtti ve Ankaragücü’nün küme düşme sürecinin hakemler tarafından organize edildiğini savundu.

Emre Belözoğlu'ndan flaş iddia

"HAKEMLER ORGANİZE ETTİ"

Deneyimli teknik adam Ankaragücü dönemine özel bir parantez açarak "Ankaragücü’nde yaşadığımız süreç, bence tamamen hakemlerin organize ettiği bir süreçti" ifadelerini kullandı. Belözoğlu, bu sürecin kariyerindeki en zor dönemlerden biri olduğunu dile getirdi.

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçından sonra sucuk sosis açıklamasıEmre Belözoğlu'ndan sucuk sosis açıklaması

ANTALYASPOR DÖNEMİ

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor’da ligin en sıkıntılı kadrolarından biriyle mücadele ettiklerini hatırlatan Belözoğlu, buna rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Sezona 4 maçta 9 puanla başlamalarına rağmen camiada memnuniyetsizlik yaşandığını belirtti ve “Camia mutsuzdu. Çünkü hepsini kazanmamız bekleniyordu. Bu ortamda çalışmanın ne kadar zor olduğunu gördüm ve ayrılma kararı aldım” dedi.

"KASIMPAŞA'DA BİLEREK KABUL ETTİM"

Kasımpaşa’ya gelirken kulübün handikaplarını bilerek görevi kabul ettiğini söyleyen genç teknik adam, buna rağmen düzeltebileceğine inandığı için sorumluluk aldığını vurguladı.

Emre Belözoğlu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:
Teknik adamlık kariyerim iyi de gitse, kötü de gitse bir gün çok iyi yerlere gelme hedefimden asla vazgeçmeyeceğim. Yaşadığım her şey benim için bir tecrübe.

Belözoğlu’nun Ankaragücü sürecine dair “hakem organizasyonu” iddiası, futbol kamuoyunda büyük ses getirdi.

