Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma

Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım ve kızı Yaz Yıldırım, Çaykur Rizespor eski başkanı Tahir Kıran ile bir araya geldi.

YAZ YILDIRIM O ANLARI PAYLAŞTI

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yaz Yıldırım, “Özel ve çok güzel bir akşamdan bir anı” sözlerini sarf etti.

Yaz Yıldırım’ın bu paylaşımı kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar arasında gündem oldu. Kullanıcılar, yorum ve beğeni yağdırdı.

ARALARI BOZUKTU

Bir dönem Fenerbahçe ve TFF yöneticiliği de yapan Tahir Kıran ile Aziz Yıldırım’ın arası 2008 yılında açılmış, 2011’deki 3 Temmuz sürecinde de gerilim iyice tırmanmıştı.

HELALLİK İSTEMİŞTİ

Ancak 2022 yılında bir açıklama yapan Tahir Kıran, "Aziz Yıldırım'ı arayıp helallik istedim. Dedim başkanım, sen bu düzenle 20 yıl nasıl mücadele etmişsin” demişti.