Sadettin Saran'a karşı yapılanları açıkladı

Sadettin Saran'a ait olduğu iddia edilerek görüntü ve konuşmaların paylaşılmasına tepki gösteren Gürcan Bilgiç, flaş değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerin ardından Sadettin Saran, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılması sonrası bazın medya kuruluşları ve sosyal medyada Sadettin Saran ve Elif Rümeysa Cebeci’ye ait olduğu iddia edilen konuşmalar paylaşıldı.

“İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR”

Ortaya atılan iddialar sonrası Hodri Meydan Youtube kanalında konuşan Gürcan Bilgiç, Sadettin Saran’a yönelik bir itibar suikasti yapılmaya çalışıldığını vurguladı.

Gürcan Bilgiç’in konuşması şu şekilde:

Bu yazışmaların sızdırılması, şöyle olması, böyle olması çok net bir bu iş şeye gidiyor. Bir itibar suikastine doğru gidiyor. Adam yurt dışındaydı. Kalktı, geldi, gece gece 1'de indi. Sabah gitti. Savcı ifadesini verdi. Kan örneğini verdi. Saç örneğini verdi. Tırnak örneğini verdi. Akşam maça geldi ve ilk defa alttan cümle kurdu. "Şampiyon olacağız." dedi. Evet. Bak ilk defa dedi. Başkan olmadan önce de söylemedi. Başkan olduktan sonra da söylemedi. Süreç içinde de söylemedi.

İlk defa “şampiyon olacağız” dedi. Hırslandırdı muhtemelen. Normaldir. Böyle etkiler yaratır. Hassasiyete baktığımız zaman herkesin aklına 3 Temmuz kumpası geliyor haklı olarak. Yani böyle bir iş ortama çıkıyor. Ne zaman ortama çıkıyor?

SADETTİN SARAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sadettin Saran ise paylaşılan görüntü ve konuşmaları reddederek yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Sadettin Saran daha fazla dayanamadı: Kararını açıkladıSadettin Saran daha fazla dayanamadı: Kararını açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

