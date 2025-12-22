Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!

Yatırımlarını vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların en güncel mevduat faiz oranları her zaman merak konusu. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38’e çekmesinin ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi.

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar?

İşte banka banka 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi...

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: % 44

Net Kazanç: 63.649 TL

Vade Sonu Tutar: 2.063.649 TL

QNB

Faiz Oranı: % 43

Net Kazanç: 62.203 TL

Vade Sonu Tutar: 2.062.203 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 57.139,73 TL

Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 58.586,3 TL

Vade Sonu Tutar: 2.058.586,3 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 58.586,3 TL

Vade Sonu Tutar: 2.058.586,3 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: % 45

Net Kazanç: 65.096 TL

Vade Sonu Tutar: 2.065.096 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 66.132,67 TL

Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL

HSBC

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 66.132,67 TL

Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

