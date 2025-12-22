Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!

Yatırımlarını vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların en güncel mevduat faiz oranları her zaman merak konusu. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar?