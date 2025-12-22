Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 38’e çekmesinin ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar?
İşte banka banka 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi...
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: % 44
Net Kazanç: 63.649 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649 TL
QNB
Faiz Oranı: % 43
Net Kazanç: 62.203 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.203 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 58.586,3 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.586,3 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 58.586,3 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.586,3 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: % 45
Net Kazanç: 65.096 TL
Vade Sonu Tutar: 2.065.096 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 66.132,67 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 66.132,67 TL
Vade Sonu Tutar: 2.066.132,67 TL