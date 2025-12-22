Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor! Bakın yenileri nasıl olacak?

Yayınlanma:
Yuvarlak direksiyon simidi görüntüsü , yüz yılı aşkın bir süredir otomobille ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olmuştur; üreticiler neredeyse evrensel olarak ergonomi, güvenlik ve işlevsellik nedenleriyle bu tasarımı tercih etmektedir.

Çığır açan bir konsept, otomobillerdeki geleneksel direksiyon tasarımını alt üst ederek, geleneksel yuvarlak direksiyonlara son veriyor.

Dairesel şekil, sürücünün tam dönüşler yapmasına, direksiyon simidiyle sıkı temas halinde kalmasına ve hem günlük sürüşte hem de sportif sürüş veya kayma gibi zorlu koşullarda hayati önem taşıyan kontrol tekniklerini uygulamasına olanak tanır. Bir otomobilin içini düşündüğümüzde aklımıza otomatik olarak yuvarlak bir direksiyon simidi gelmesi tesadüf değildir.

timoni-1.jpg

YOKE DİREKSİYON

Ancak son yıllarda bazı üreticiler bu standarda meydan okumaya başladı. Son yıllardaki en dikkat çekici örnek, Tesla'nın Model S ve Model X'te tanıttığı, uçak kumandasını andıran dikdörtgen, "kesik" bir direksiyon simidi olan Yoke direksiyon simididir .

Amerikan şirketi, bu çözümün gösterge panelinde daha iyi görünürlük ve daha doğrudan, yarış odaklı bir his sağladığını iddia ederek , bu tür tasarım tercihlerinin yenilik aşamasından günlük kullanıma geçip geçemeyeceği konusunda hararetli tartışmalara yol açtı.

Peugeot'nun yaklaşımı ise daha da radikal görünüyor ; geleceğin direksiyonuyla ilgili verileri bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor.

polygon-interior1-d-1.jpg

Cesur tasarım tercihleriyle tanınan Fransız marka, geleneksel bir otomobil direksiyonundan çok, büyük bir video oyun kumandasına benzeyen, belirgin bir dikdörtgen şekle sahip Hypersquare direksiyonunu geri getiriyor. Konsept ilk olarak 2023'te Inception'da sergilenmişti ve Peugeot , 2027'de piyasaya sürülmesi beklenen bir üretim modelinde test edileceğini doğruladı.

Hypersquare, teknik açıdan da öne çıkıyor; çünkü maksimum dönüş açısı her yönde yalnızca 170 dereceye ulaşıyor , bu da bir tam turdan daha az. Karşılaştırma yapmak gerekirse, geleneksel bir direksiyon simidi yaklaşık üç tam tur gerektirir.

peugeot-2.jpg

Peugeot'ya göre, bu direksiyon simidinin steer-by-wire teknolojisiyle birleşimi , park ederken veya dar virajlarda olduğu gibi düşük hızlarda daha kolay manevra yapmayı sağlarken , yüksek hızlarda ise aracın yörüngesini hassas bir şekilde ayarlamak için küçük hareketler yeterli olacaktır. Bu tür çözümler tamamen yeni değil; Infiniti de on yıldan fazla bir süre önce Q50 modelinde geleneksel mekanik direksiyon bağlantısını ortadan kaldıran steer-by-wire sistemini kullanıma sunmuştu .

Ergonomi açısından Peugeot, yeni şeklin alt kısımda sürücünün ayaklarıyla temasını önlediğini ve gösterge panelinin üst kısmındaki sinyalleri kapatmadığını iddia ediyor . Orta göbek, başparmaklarla kolay kullanım için konumlandırılmış düğmeler için daha fazla alan sunarken, arka kısımdaki şekillendirme ve özel çentikler tutuşu iyileştiriyor ve farklı kavrama şekillerine olanak tanıyor.

Aynı zamanda, yeni direksiyon simidi sürüş pozisyonunu ayarlamada daha fazla esneklik ve kabinde daha fazla "hava" vaat ediyor.

