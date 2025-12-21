Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı

Uyuşturucu Operasyonu kapsamında evinde arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yurt dışı seyahatini sonlandırarak İstanbul’a döndü. Saran, Fenerbahçe BEKO Basketbol takımı ile Milano kentindeki Euroleague mücadelesini izlemek için İtalya'ya gitmişti. Fenerbahçe Başkanı Saran daha sonra Milano'da bir dizi transfer görüşmelerinde bulunmuştu.

ADLİ TIP KURUMU’NDA ÖRNEK VERDİ

Cumartesi saat 01:20'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalin'de taraftarlarca karşılanan Sadettin Saran, polis ekipleri eşliğinde Çağlayan Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verdi. Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Sadettin Saran, örnek verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’a geri dönen Sadettin Saran, savcılık kararıyla adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

“TESTLER TEMİZ ÇIKTI”

Sadettin Saran’ın test sonuçlarına dair TGRT Haber’de konuşan Ahmet Ercanlar, herhangi bir maddenin tespit edilmediğini iddia etti.

Ahmet Ercanlar açıklamasında “Aldığım duyum; kan testi ve tükürük testi temiz çıktı. Kan testi 2-3 haftayı, tükürük testi son 4-5 günü gösteriyor” dedi. Moderatör Doğan Öncel’in “Saç galiba 6 ayı kapsıyor?” diye hatırlatması üzerine ise Ahmet Ercanlar, “Evet ama onun da galiba ön şeyleri temiz çıkmış” ifadelerini kullandı.

“SUÇ İŞLEDİM Mİ TABİİ Kİ HAYIR”

Eyüpspor – Fenerbahçe maçının ardından bir açıklama yapan Sadettin Saran da “Devlet çağırırsa nerede olursak olalım hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Öncelikle destekleyenlere çok çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Destekten dolayı çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım, tabii ki hayır. Kusursuz muyum, tabii ki hayır. Suç işledim mi, tabii ki hayır. Devlet çağırırsa nerede olursak olalım hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Şampiyon olana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” sözlerini sarf etmişti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den Sadettin Saran için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: