Sadettin Saran kararını verdi: Galatasaray'ın planları bozuldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ara transfer dönemi öncesi Galatasaray'ın planlarını bozdu.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Okan Buruk’un direktifleri doğrultusunda ön tarafa bir transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların hedefi Atalanta forması giyen Ademola Lookman oldu.

GALATASARAY İLGİLENİYORDU FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ

Galatasaray yönetimi çalışmalarını sürdürürken Serdar Ali Çelikler’den sürpriz bir iddia geldi. Neo Spor Youtube kanalında konuşan Çelikler, Fenerbahçe’nin de Ademola Lookman için devreye girdiğini belirtti.

“FENERBAHÇE’YE SICAK BAKIYOR”

Oyuncunun da sıcak baktığını belirten Çelikler, "Ademola Lookman’ın menajeriyle görüşüldü. Fenerbahçe’ye sıcak baktığı öğrenildi. Dün gece itibariyle Fenerbahçe Lookman transferine girdi” dedi.

“BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin bonservis talebi için de konuşan Çelikler, "Atalanta ile Fenerbahçe görüşmedi ama gelen bilgiye göre Atalanta’nın beklentisi 50 milyon Euro" sözlerini sarf etti.

İTALYA'DA GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Milano kentine giden Sadettin Saran'ın Ademola Lookman'ın transferi için girişimlerde bulunduğu kaydediliyor.

16 MAÇTA 3 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Atalanta formasıyla 16 maça çıkan Ademola Lookman, 3 gol ve 1 asist kaydetmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

