Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi yıkıldı: Kötü haber geldi

Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.

Deniz Çoban: Penaltıyı atladı

FENERBAHÇE DERBİ ÖNCESİ YIKILDI

Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi kötü haber geldi.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynanan maçın 66. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Hastanesi’nde MR’ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

3-4 HAFTA YOK!

Anderson Talisca'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.