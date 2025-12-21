Deniz Çoban: Penaltıyı atladı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca, Asensio ve Jhon Duran kaydetti.

Erman Toroğlu: Penaltı oğlu penaltı

Bu sonuçla Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi ve Galatasaray'ın maçını beklemeye başladı.

Eski hakem Deniz Çoban, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Çoban, Marco Asensio'nun Thiam'ı formasından çekmesinin açık bir penaltı olduğunu belirtti.

Fanatik gazetesinde 'Penaltıyı atladı!' başlığı ile yazılan yazı şu şekilde:

Maçın hakemi adına genel anlamda sakin bir 90 dakika geride kaldı. Mücadelede oyuncuların hem hakeme hem de birbirlerine karşı sergilediği saygılı tavır, hakemlik açısından olumlu bir atmosfer sağladı. Ancak kritik bir pozisyondaki hata, hakem performansına gölge düşürdü.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Asensio’nun, ceza sahasında Thiam’ı formasından net şekilde çekmesi açık bir penaltıydı. Bu pozisyonda hem hakemin hem de VAR’ın sessiz kalması ciddi bir hakemlik hatası olarak kayda geçti.

Üstelik bu pozisyonun hemen öncesinde Skriniar ile Draguş arasında yaşanan mücadelede faul kararı çıkmaması doğruydu, ancak sonrasındaki penaltı ihlali göz ardı edildi.

Hakem yalnızca üç sarı kart gösterdi. Emir’in ve Mert Müldür’ün kartları doğru bir karardı ancak Taşkın’ın kartına katılmıyorum.

Kritik pozisyonların azlığı ve oyuncuların yapıcı tutumu sayesinde kontrolü elden bırakmayan hakem, 60. dakikadaki penaltı hatası dışında dengeli bir yönetim sergiledi. Ancak o tek pozisyon, genel performansının önüne geçmiş oldu.