Erman Toroğlu: Penaltı oğlu penaltı

Yayınlanma:
Erman Toroğlu, Eyüpspor-Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, "Penaltı oğlu penaltı" yorumunu yaptı.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'u 3-0 yendi.
Sarı lacivertli takım böylece ligin ilk yarısını namağlup kapattı.
Golleri Talisca, Asensio ve Duran attı.

Fenerbahçe'nin yükselişindeki sırrı açıkladı: Takımın en zayıf ismi belli olduFenerbahçe'nin yükselişindeki sırrı açıkladı: Takımın en zayıf ismi belli oldu

Karşılaşma sonrası eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, hakem Ali Yılmaz'ın kararlarını değerlendirirken, bir pozisyonla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Maçın 60. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasındaki bir pozisyonda Eyüpsporlular penaltı bekledi. Ancak hakem devam derken, VAR'dan da uyarı gelmedi.

"HAKEMİ GÖZLERİNDEN ÖPERİM"

Toroğlu, bu pozisyonla ilgili Ekol'de katıldığı programda şunları söyledi:
"Bu penaltıyı vermeyen hakemin gözlerinden öperim. Onu çağırmayan VAR'ın da gözlerinden öperim. Penaldı değil! Penaltı oğlu penaltı. Formayı öyle çekiyor ki (Asensio-Thiam) x largedir. Fenerli futbolcu bu formayı çektikten sonra 3 x large oluyor. Hakem kardeş Fenerbahçe Stadı bile değil, ver bunu. Ver ya. Bunu vermezsen yarın bir başka sahada ne halt yaparsın? Sizden hakem olmaz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

