Togg Almanya'da çakıldı: Memleketin taşına toprağına hasret kalanlar arabasını umursamadı

Yayınlanma:
Bu yıl yurt dışı pazarındaki macerasına başlayan yerli otomobil Togg Almanya'da çakıldı. Ocak-Kasım ayı satış verilerine göre; memleketin taşına toprağına hasret kalanlar arabasını umursamadı.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Avrupa pazarındaki macerasına en çok gurbetçinin yaşadığı Almanya'da başladı.

Kur farkına rağmen Almanya'da daha ucuza satılan Togg'ların satış verileri ortaya çıktı.

TOGG ALMANYA'DA ÇAKILDI

8 Eylül 2025’te Münih’te düzenlenen IAA Mobility fuarında Almanya tanıtımı gerçekleştirilen, T10X ve T10F, 29 Eylül’de ön siparişe açılmıştı.

togg-almanyada-cakildi-memleketin-tasina-topragina-hasret-kalanlar-arabasini-umursamadi.jpg

Stuttgart’ta Togg merkezinin bulunduğu alanda 31 Ekim'de düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye’de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

togg-almanyada-cakildi-memleketin-tasina-topragina-hasret-kalanlar-arabasini-umursamadi-2.jpg

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA) verilerine göre, Togg’un Almanya pazarındaki kötü performansı rakamlarla ortaya çıktı.

togg-almanyada-cakildi-memleketin-tasina-topragina-hasret-kalanlar-arabasini-umursamadi-3.jpg

Ekim' 6 adet, Kasım'da ise 22 adet satış gerçekleştirilirken Aralık ayı itibariyle toplam 53 adet Togg tescil edildi.

MEMLEKETİN TAŞINA TOPRAĞINA HASRET KALANLAR ARABASINI UMURSAMADI

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu’nun (KBA) açıkladığı Kasım 2025 rakamlarının ardından, Renault Türkiye’nin eski CEO’su ve otomotiv sektörünün deneyimli ismi Hakan Doğu, düşük satış performansına dikkat çekerek özellikle gurbetçi tüketicilerin ilgisizliğini sert ifadelerle eleştirdi.

togg-almanyada-cakildi-memleketin-tasina-topragina-hasret-kalanlar-arabasini-umursamadi-6.jpg

Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un Almanya’daki ilk dönem performansı, Avrupa pazarına giriş sürecinin beklenenden daha zorlu geçtiğini ortaya koydu.

togg-almanyada-cakildi-memleketin-tasina-topragina-hasret-kalanlar-arabasini-umursamadi-5.jpg

Doğu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda tabloyu değerlendirdi. Elektrikli otomobillerle ilgili paylaşımlarıyla bilinen Zeyd Acar’ın verilerine atıfta bulunan Doğu, önceki öngörülerinin gerçekleşmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

togg-almanyada-cakildi-memleketin-tasina-topragina-hasret-kalanlar-arabasini-umursamadi-4.jpg

Gurbetçi vatandaşların yerli otomobile “duygusal” yaklaşmadığını vurgulayan Doğu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu rakamlar gerçekten üzücü. Ancak daha önce de tahmin ettiğim gibi, otomobil almaya gelince bizim ahalide milliyetçilik yok. Gurbette yaşasalar bile…”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

