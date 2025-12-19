Dev banka açıkladı: Altın bir yılda ne kadar değer kazanır?

2025 yılını geride bırakmaya hazırlanırken ABD'li finans devi gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı. Altında yükseliş tahmin eden banka, petrol için büyük düşüş öngördü. İşte altın, gümüş, petrol için 2026 tahminleri...

ABD'li finans devi Goldman Sachs, 2026 emtia görünüm raporunu yayımladı. Bankanın baz senaryosuna göre, güvenli liman altına olan talep patlaması devam edecek. Sarı metalin, Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 değer kazanarak ons başına 4 bin 900 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

MERKEZ BANKALARI ALTINI TUTUYOR

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Banka, altındaki bu yükseliş beklentisinin arkasında iki temel neden olduğunu vurguladı: Merkez bankalarının yapısal olarak artan altın talebi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsü. Goldman Sachs, yatırımcılara altında "uzun pozisyon" (alım yönlü) önerisini sürdürdü.

SANAYİNİN KRALI BAKIR OLACAK

Endüstriyel metaller tarafında ise bankanın favorisi bakır oldu. Geçtiğimiz hafta Londra Metal Borsası’nda rekor kıran bakırın, 2026 yılında ton başına ortalama 11 bin 400 dolar seviyesinde dengeleneceği tahmin edildi.

PETROLDE 'DİP' GÖRÜNDÜ

2021/11/30/altin-1.jpg

Altındaki iyimserliğin aksine petrol piyasasında rüzgar tersine esiyor. Goldman Sachs, Brent petrolün 2026 ortalamasının varil başına 56 dolara, ABD hafif ham petrolünün (WTI) ise 52 dolara gerileyeceğini öngördü.

Banka, petrol fiyatlarının 2026 ortasında "dip" yaptıktan sonra toparlanacağını, ancak 2028 sonuna doğru Brent petrolün tekrar 80 dolar seviyelerini görebileceğini belirtti.

DOĞAL GAZDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

Raporda enerji maliyetlerini yakından ilgilendiren doğal gaz tahminlerine de yer verildi. Avrupa'da (TTF) doğal gaz fiyatlarının 2026'da 29 euro/MWh, 2027'de ise 20 euro/MWh seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

