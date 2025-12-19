Asgari ücret gündemine bomba gibi düşen veri: Ekonomiye güven sert düştü

Yayınlanma:
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konuşulurken TÜİK'ten gelen veri dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda kısmen toparlama eğilimine giren tüketici güven endeksi, asgari ücretin konuşulduğu şu günlerde sert bir düşüş kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle hazırlanan Tüketici Eğilim Anketi, 2025'in son ayında moral bozan tabloyu ortaya koydu. Kasım ayında 85,0 seviyesinde tutunmaya çalışan endeks, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında eriyerek 83,5 seviyesine geriledi.

KÖTÜMSERLİK KALICI HALE GELDİ

Ekonomik güvenin barometresi sayılan endekste 100 puan sınırı kritik öneme sahip. 100'ün altı "kötümserliği", üstü ise "iyimserliği" temsil ediyor. Endeksin 83,5'te kalması, vatandaşın mevcut ekonomik duruma ve geleceğe dair kaygılarının, temkinli duruşunun devam ettiğini tescilledi.

CÜZDANTAKİ DELİK BÜYÜDÜ: HARCAMA İŞTAHI KESİLDİ

Alt endekslere bakıldığında ise karamsarlığın derinleştiği görüldü. Vatandaşın alım gücündeki erime rakamlara şöyle yansıdı:

Maddi Durum Kötüleşti: Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,4'lük sert düşüşle 69,6'dan 67,9'a geriledi.

Gelecekten Beklenti Yok: Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,6 azalarak 85,2'ye indi.

BEYAZ EŞYA HAYAL OLDU

En dikkat çekici düşüş ise harcama planlarında yaşandı. Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına (beyaz eşya, mobilya vb.) harcama yapma düşüncesi yüzde 2,3 oranında azaldı. Geçen ay 105,0 olan bu endeks, 102,6'ya düştü. Bu veri, vatandaşın önünü göremediği için zorunlu olmayan harcamaları kıstığını gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

