Volkswagen’in "Çin'de Çin için" açılımı: Çinli sürücüler için tasarlanmış otomobiller geliştiriyor

Bir zamanlar %50'den fazla pazar payıyla piyasaya hakim olan Alman otomobil üreticisi, Çin'in merkezindeki 10 milyon nüfuslu Hefei şehrinde, kendi ülkesi dışındaki en büyük araştırma ve geliştirme merkezine 3 milyar euro yatırım yaptı.

Bu, yabancı otomobil üreticilerinin Çin'de on yıllarca uyguladığı, yurtdışında geliştirilen araçları üretip yerel ortaklarla teknoloji paylaşımı yapma yönteminden köklü bir değişiklik. Çin'de hızla pazar payı kazanan bu üreticilerin stratejisi, yabancı markaların satışlarını önemli ölçüde azalttı.

Euronews'in aktardığına göre, Volkswagen Grubu'nun Çin'deki teknoloji sorumlusu Thomas Ulbrich, "Bu iş modeli artık mevcut değil" dedi.

Çinli tüketici her zaman haklıdır...

Ulbrich'in paradigma değişimi olarak adlandırdığı süreçte, Volkswagen 2022'de Çin'e yönelik yaklaşımında son revizyonuna başladı. Şirket, özellikle Çinli sürücüler için tasarlanmış otomobiller geliştiriyor; bu otomobillerin Avrupa yollarında asla görünmeyeceği, ancak Orta Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarına girebileceği tahmin ediliyor.

ŞİRKET, ÖZELLİKLE ÇİNLİ SÜRÜCÜLER İÇİN TASARLANMIŞ OTOMOBİLLER GELİŞTİRİYOR

Volkswagen, yeni modellerle yatırımın karşılığını verip vermeyeceğini, Çinli otomobil üreticileri BYD ve Geely'ye yetişip pazar payını geri kazanıp kazanmayacağını görecek. Morningstar'da Avrupa otomotiv sektörünü takip eden hisse senedi analisti Rela Suskin'e göre, bu strateji Çin'de rekabet gücünü yeniden kazanmak için çok önemli.

Ancak şöyle öngörüyor: "Bu, mevcut pazar paylarını korumalarına olanak sağlayacak, ancak son birkaç yılda kaybettikleri pazar payını geri kazanmalarına yardımcı olmayacak."

Soru şu: Fiyatları iflasa yol açacak seviyelere düşüren aşırı rekabetçi bir piyasada bu durum kâr getirebilir mi?

Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan Audi, bu yıl "AUDI" adını (tamamen büyük harflerle) içeren yeni bir marka lansmanı yaparak öncülük etti. VW, otomobil üreticisinin de dediği gibi "Çin'de, Çin için" geliştirilen 2026 modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

S&P Global Ratings'in Çin otomotiv şirketleri derecelendirme direktörü Claire Yuan, "Bu stratejinin işe yarayıp yaramayacağı milyon dolarlık bir soru. İzlememiz gerekecek, ancak bence yarışta arayı kapatma yolundalar" dedi.

ÇİN'İN HIZI RAKİPLERİNİ ÇOK GERİDE BIRAKIYOR

Yabancı otomobil üreticileri, son beş yılda Çin pazarında yaşanan köklü değişimlerin gerisinde kaldı. Elektrikli araçlar artık yeni otomobil satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Alıcılar ise bu araçların, büyük iPad benzeri dokunmatik ekranlardan, kolay geri park etme gibi otonom sürüş özelliklerine kadar en yeni dijital özelliklerle donatılmasını bekliyor.

Volkswagen, küresel satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturan temel pazarlarından biri için artık uygun bir ortak değildi. Bu durum, şirketin yerel ortağı SAIC ile Şanghay'da Sedan üretimine başlamasından 40 yıl sonra gerçekleşti. Yıllarca, temel VW Santana ve Jetta Sedanlar taksi filolarının vazgeçilmezi ve birçok şehir sakininin satın aldığı ilk otomobillerdi.

Şimdi şirket, "Çin hızı" olarak adlandırdığı bir yaklaşımla ürün yelpazesini güncellemek zorunda. Şangay merkezli bir danışmanlık firması olan Automobility'nin CEO'su Bill Russo'nun açıkladığı gibi, Çin gibi rekabetçi bir pazarda hayatta kalmak, yeni modelleri ve özellikleri hızla piyasaya sürmeye bağlı.

Çinli elektrikli araç üreticileri yeni otomobilleri 12 ila 18 ay içinde piyasaya sürerken, küresel otomobil üreticilerinin buna 3 ila 5 yıl ihtiyacı var. Russo, "Bu hız bir tercih değil, bir zorunluluk ve bu baskı küresel rekabeti artırıyor" diye vurguladı.

ÇİN, İNOVASYONUN MERKEZİ HALİNE GELİYOR

1990'ların ortalarında Ulbrich, VW'nin devlet şirketi FAW (First Auto Works) ile birlikte sedan otomobiller ürettiği ve koltuklardan jantlara kadar her şeyi ithal ettiği Çin'in kuzeydoğusunda çalışıyordu. Parçalar yerel olarak bulunmuyordu.

Otuz yıl sonra, neredeyse her şey Çin'de üretiliyor. Ve şimdi de burada tasarlanıyor. Ürün geliştirme sürecini hızlandırmak için Volkswagen genel merkezi, karar alma yetkisini yerel birime verdi.

Diğer yabancı otomobil üreticileri farklı tepkiler verdi. Bazıları faaliyetlerini azalttı, hatta tamamen çekildi. Japonya'nın Toyota'sı da Volkswagen gibi, karar alma süreçlerini hızlandırmak için yetkiyi Çin ekibine devretti ve onlara "ürün planlama ve geliştirme konusunda benzeri görülmemiş bir özerklik" verdi, diye belirtti Yuan.

Volkswagen, Çinli elektrikli araç girişimlerinden ders çıkarmayı hedefliyor. Yeni modelleri daha hızlı bir şekilde piyasaya sürmek ve kendi elektronik mimarisini (esas olarak bir otomobilin tüm fonksiyonlarını kontrol eden dahili bilgisayar sistemi) geliştirmek için elektrikli araç üreticisi Xpeng ile iş birliği yapıyor.

Bu yaklaşım, yabancı otomobil üreticileri arasında Çin'den sadece kendileri değil, kendileri de bir şeyler öğrenebilecekleri yönündeki artan farkındalığı yansıtıyor. Birçoğu için kilit nokta, Çinli şirketlerin bir fikri ne kadar hızlı bir şekilde ürüne dönüştürebildikleri, geliştirme maliyetlerini düşürebildikleri ve müşterilerin istediklerini zamanında teslim edebildikleridir.

Volkswagen CEO'su ve Kuzey Çin'deki Alman Ticaret Odası Başkanı Martin Hoffmann, "Çin ve Almanya arasında bilgi akışı iki yönlüdür" dedi.

Ticaret odası üyeleri arasında yapılan son bir ankette, yanıt veren 600'den fazla şirketin yaklaşık yarısı, Çinli rakiplerinin önümüzdeki beş yıl içinde inovasyon lideri olmasını beklediklerini, %9'u ise zaten öyle olduklarına inandıklarını belirtti.