Elektrik faturalarına düzenleme!

Elektrik piyasasında tüketicileri, dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet farkını ortadan kaldıran "fiyat eşitleme mekanizması"nda (Ulusal Tarife) süre uzatıldı. Mevcut düzenlemenin 2025 yılı sonunda bitecek olması, "Bölgesel tarifeye mi geçilecek?" sorusunu akıllara getirmişti. Beklenen karar geldi. Elektrik faturalarına bölgesel fark yansımayacak.

2030'A KADAR 'EŞİT' FİYAT

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'ndaki geçici madde işletildi.

Elektrik dağıtım şirketleri getiri oranı açıklandı

Buna göre, 2025 sonunda sona ermesi öngörülen fiyat eşitleme mekanizmasının süresi 31 Aralık 2030'a kadar uzatıldı. Böylece önümüzdeki 5 yıl boyunca da tüm Türkiye'de abone grupları bazında (mesken, ticarethane vb.) benzer tarifeler uygulanmaya devam edilecek.

AMAÇ MALİYET FARKINI YANSITMAMAK

Uzatılan bu mekanizma, özellikle kayıp-kaçak oranının yüksek olduğu veya altyapı maliyetlerinin fazla olduğu bölgelerdeki yükün, sadece o bölgeye fatura edilmesini engelliyor.

Bakan açıkladı: Elektrik faturalarından destek kalkabilir

Sistemle, Türkiye'nin bir ucundaki abone ile diğer ucundaki abone, dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet ve fiyat farklılıklarından etkilenmeden elektriğe ulaşabiliyor. Kararla birlikte "ulusal tarife" koruması 2030'a kadar garanti altına alınmış oldu.