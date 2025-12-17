Elektrik dağıtım şirketleri getiri oranı açıklandı

Kurulun 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar, 17 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri için 1 Ocak 2026 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2030 tarihinde sona erecek olan 5 yıllık uygulama döneminde, vergi öncesi reel makul getiri oranı yüzde 14,46 olarak tespit edildi.

VERGİ DEĞİŞİKLİĞİNDE REVİZE VE İTFA SÜRESİ DETAYI

EPDK’nın kararında, belirlenen oranın hesaplanma yöntemine dair önemli bir şerh de yer aldı. Hesaplamalarda kurumlar vergisi oranının yüzde 25 olarak dikkate alındığı belirtilirken, bu vergi oranında herhangi bir değişiklik olması halinde, belirlenen reel makul getiri oranının da buna göre revize edileceği hükme bağlandı.

Öte yandan, şirketlerin yapacağı yatırımların geri dönüşünü ve maliyet hesaplarını ilgilendiren itfa (amortisman) süresi ise 10 yıl olarak belirlendi.