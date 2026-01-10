İtfaiye raporu olmayan iş yerleri için son tarih verildi!

İtfaiye raporu olmayan iş yerleri için son tarih verildi!
Yayınlanma:
İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına yönelik yönetmelikte önemli bir düzenlemeye gidildi. Yangın güvenliğiyle ilgili eksiklerini tamamlamayan ve itfaiye raporunu sunmayan kişilerin iş yerlerinin ruhsatları, 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevcut yönetmeliğe geçici 9. madde eklendi.

Geçici maddeye göre, itfaiye raporu alma zorunluluğu bulunan ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e tabi iş yerlerinde, yangın güvenliğine ilişkin eksikliklerin tespiti ve giderilmesi amacıyla denetimler yapılacak.

Acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete'deAcele kamulaştırma kararları Resmî Gazete'de

31 MAYIS'A KADAR SÜRE TANINACAK

Buna göre, iş yerlerine yapı ve malzeme teminine ilişkin imalat ve tadilatlarda eksikliklerin giderilmesi ve itfaiye raporunun alınması için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre verilecek.

Belirlenen süreye kadar (31 Mayıs 2026) itfaiye itfaiye raporunu ibraz etmeyen iş yerlerinin açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek, faaliyetlerine son verilecek.

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği bildirildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

