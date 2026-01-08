Acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete'de
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları, bir dizi altyapı ve yatırım projesi kapsamında taşınmazların acele kamulaştırılmasını öngörüyor. Kararlar, ilgili kurumlara araziye girerek çalışma yapma yetkisi sağlıyor.
YOL PROJELERİ İÇİN ALINAN KARARLAR
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek altı ayrı yol projesi için acele kamulaştırma kararı alındı. Bu projeler arasında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki çevre yolu, Trabzon'un Of ve Çaykara ilçeleri arasındaki DOKAP yolu, Mersin'in Mezitli ilçesinde devlet hastanesi bağlantı yolu, Mersin-Adana devlet yolunun bir bölümü ve Siirt-Pervari il yolu bulunuyor.
TURİZM VE SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN KARARLAR
Diğer kararlar ise turizm ve sanayi alanlarına yönelik. Antalya'nın Alanya ilçesindeki Çenger Turizm Merkezi'nde yer alan bir taşınmazın turizm yatırımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılması öngörülüyor. Ayrıca, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı işlerinin tamamlanması için gerekli taşınmazların Gaziantep Valiliği tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Acele kamulaştırmayla arazileri gasbedildi! Samandağ’da depremzedeler “Toprağımızı vermeyiz” diyor
İstanbul dahil 11 ilde "acele kamulaştırma" kararı verildi
Acele kamulaştırma kararı alınan bölgelerin listesi şöyle:
"Viranşehir Çevre Yolu Projesi (Km:o+000.00-13+639.33 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10824)
Of-Çaykara (DOKAP) Yolu Projesi (Km:17+760.00-25+763.00 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10825)
Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgisi Belirtilen Özel Mülkiyete Konu Taşınmazın Turizme Yönelik Yatırım Yapılması Amacıyla Taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10826)
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi Sınırları İçinde Yer Alan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İşlerinin Tamamlanması Amacıyla Mezkûr OSB'ye Ait İmar Planında Kısmen Sanayi Parseli, Yol, Teknik Altyapı, Park ve Yüzey Suyu Akış Bandı Kullanımında Kalan ve Kamulaştırma Bilgileri Belirtilen Taşınmazlann, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10827)
Mezitli Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi (Km:0+000-G:3+937.63/İ:2+382.24-2+400.22) Kapsamında Güzergâha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10828)
Mersin-Adana Devlet Yolu Projesi (Km:5+500-16+000 Arası) Kapsamında Güzergâha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10829)
Siirt-Pervari İl Yolu Projesi (Km:3+280.00-19+814.95 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Güzergahı, Bulundukları Yer ve Ada/Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10830)"