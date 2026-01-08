Acele kamulaştırma kararları Resmî Gazete'de

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları, bir dizi altyapı ve yatırım projesi kapsamında taşınmazların acele kamulaştırılmasını öngörüyor. Kararlar, ilgili kurumlara araziye girerek çalışma yapma yetkisi sağlıyor.

YOL PROJELERİ İÇİN ALINAN KARARLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek altı ayrı yol projesi için acele kamulaştırma kararı alındı. Bu projeler arasında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki çevre yolu, Trabzon'un Of ve Çaykara ilçeleri arasındaki DOKAP yolu, Mersin'in Mezitli ilçesinde devlet hastanesi bağlantı yolu, Mersin-Adana devlet yolunun bir bölümü ve Siirt-Pervari il yolu bulunuyor.

TURİZM VE SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN KARARLAR

Diğer kararlar ise turizm ve sanayi alanlarına yönelik. Antalya'nın Alanya ilçesindeki Çenger Turizm Merkezi'nde yer alan bir taşınmazın turizm yatırımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılması öngörülüyor. Ayrıca, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı işlerinin tamamlanması için gerekli taşınmazların Gaziantep Valiliği tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Acele kamulaştırma kararı alınan bölgelerin listesi şöyle: