Acele kamulaştırmayla arazileri gasbedildi! Samandağ’da depremzedeler “Toprağımızı vermeyiz” diyor

Nilay Abdal / halktv.com.tr - Özel Haber

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Hatay’da, depremzedeleri bir de “acele kamulaştırma kararı” vurdu. Depremin ardından başlatılan toplu konut projeleri için Samandağ’ın Mağaracık, Hıdırbey, Vakıflı ve Kurtderesi mahallelerinde acele kamulaştırma kararı alınırken depremzedelerin tapulu arazilerine el konulmak isteniyor.

Arazilere iş makineleri, kolluk kuvvetleri eşliğinde girerken vatandaşlar ise arazilerini, meyve bahçelerini korumak için nöbet tutmaya devam ediyor. Samandağ’da depremzedeler, aylardır yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışırken henüz mahkeme kararı sonuçlanmadan bahçelerine iş makinelerinin girmesine tepki gösteriyor.

Kurtderesi Mahallesi’nde yurttaşlar, topraklarına sahip çıkacaklarını belirterek nöbetlerine devam ediyor. Mahallede yaşayan Tuncay Yılmaz, konuyla ilgili mahkeme sürecinin henüz sonuçlanmadığına dikkat çekerek “Henüz mahkeme süreci sonuçlanmadı ama buna rağmen iktidar apar topar gelip halkın tapulu arazilerine el koymaya çalışıyor. Daha birkaç gün önce gece yarısı, polisler eşliğinde mahallemize girmek istediler. Biz Kurtderesi halkı olarak toplandık, karşılarına çıktık, engelledik. Sabah yine denediler, yine birlikte durduk. Bugün de gelse, yarın da gelse, burada bizi bulacaklar.” ifadelerini kullandı.

“YIKIMIN YARATTIĞI ACILARI FIRSATA ÇEVİRİP HALKIN ARAZİLERİNE GÖZ DİKİYOR”

“Söktükleri ağaçlar öyle sıradan değil; onlar meyve veren, yıllardır sulanan, bakılan, alın teriyle büyütülmüş ağaçlar. O tarlaların sahipleri aylarca uğraşmış, emek vermiş. Ama iktidar bütün bu emeği, bütün bu alın terini hiçe sayıyor. Yıkımın yarattığı acıları fırsata çevirip ‘kamulaştırma’ adı altında halkın arazilerine göz dikiyor.” sözlerini sarf eden Yılmaz, “Samandağ’da halkın gerçek ihtiyaçları yok sayılıyor. Bizim sesimiz duyulmazken, yandaş müteahhitlere rant sağlayacak TOKİ konutları dayatılıyor. Bu mesele sadece arazi değil; halkın iradesine, emeğine, yaşam alanına el koyma girişimidir.” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, sözlerinin devamında “Biz tarla sahibi olsak da olmasak da, bu topraklarda yaşayan herkesin sorumluluğu var. Çünkü bugün başkasının ağacı sökülüyorsa, yarın bizim kapımız çalınacak. Bu yüzden omuz omuza direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“DEVLET BİZİZ, BİZ HALKIZ”

Kurtderesi Mahallesi’nde yaşayan başka bir depremzede ise, arazilerini vermeye razı olmadıklarını ifade ederek “Tapulu alanlarımızı, bahçelerimizi, çocuğumuz gibi baktığımız ağaçlarımızı vermeye razı değiliz. Tapulu mallarımızı kesinlikle ve kesinlikle vermeye razı değiliz. Burada direneceğiz, sonuna kadar yani biz buradayız. Çok mağduruz. Yani kesinlikle çocuğumuzun rızkını vermeye razı değiliz. Bakın, bir çocuğu nasıl büyütüyorsanız biz öyle büyüttük. Omuzlarımızda su taşıdık. Gübreyi biz üretmiyoruz. İlacı biz üretmiyoruz. Suyu biz parayla alıyoruz. Biz bu toprakları vermeye razı değiliz. Çok emek verdik biz bu topraklar için. Biz tapulu alanları çok bedeller yaşayarak aldık ve vermek istemiyoruz. Direneceğiz sonuna kadar. Bu yetkililer de lütfen, lütfen biz karşı karşıya gelmeyelim kimseyle, hiç kimseyle. Ne jandarmayla, ne polisle…” sözlerini sarf etti.

“Biz kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Lakin buna karşıyız. Tapulu malımızı vermeye kesinlikle razı değiliz. Bakın, hepimiz sağlığımızdan olduk. Kimilerimiz kalp krizi geçirdi, kimilerimiz beyin kanaması geçirdi. Kimilerimiz hastaneden, bakın şimdi serumu çıkarıp geldim. Burada herkes rahatsız ve artık mağduruz. Lütfen geri adım atsınlar. Geri adım atsınlar, lütfen. Biz geri adım atmak istemiyoruz, atmayacağız da.” açıklamasında bulunan depremzede, “Buradaki halkın hepsinin hazine malı vardır. 30-40 yıllık ağaçlar, zeytin ağaçları vardı içinde. Hani TOKİ yetkilileri aldılar, evet orayı ölçtüler, aldılar. Biz karşı çıkmadık, O devletin malıdır. Biz devlete karşı, başımızın tacıdır. Devlet biziz, biz devletiz, biz halkız.” ifadelerini kullandı.

“ZATEN BİZİM EVİMİZ YIKILMIŞ, BANA DİYOR Kİ ARAZİNİ ALACAĞIM”

Acele kamulaştırma kararı nedeniyle mağdur olan bir başka Samandağlı depremzede ise, "Şu anda şu gördüğünüz yeşil ağaçlar var ya, hepsi bunlar yüzde 99'u bizim tapu arazilerimizdir. Samandağ halkının yüzde 80'i buradan geçiniyor ve şu anda narenciye yetişti, bir ay sonra bu narenciyeler koparılacak ve şu anda TOKİ'ler üstte bekliyor. Sabahleyin bu ağaçları yıkmak için.” ifadelerini kullanarak “Bir gece ansızın bu tapu arazileri bizim adımızdan düştü. Haberimiz yok. Sabah kalktık, evin, bahçenin içinde neymiş? Bu hazineye devredilmiş. Hazine devredilmiş. Baktık hukuken,avukatla görüştük. Burası afet bölgesi ilan edilmedi. Sonra bir baktık bu, yani afet bölgesi olmadığından dolayı bu araziye el koymak kimsenin hakkı yok.” sözlerini iletti.

Yurttaş, “Biz depremzedeyiz. Biz deprem yaşamışız. Biz şimdi konuştuğumuz yer Samandağ, Hatay. Ben Samandağlıyım. Biz bunlardan geçiniyoruz ya. Yani nereye gideyim? Bu saatten sonra nereye gideyim?” ifadelerini kullandı.